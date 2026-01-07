La NASA dará inicio al 2026 con la primera caminata espacial del año fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI). Esta actividad marcará el comienzo de una serie de trabajos clave en el exterior del laboratorio orbital, que lleva más de 25 años operando alrededor de la Tierra. La caminata espacial está programada para el jueves 8 de enero y estará a cargo de los astronautas Mike Fincke y Zena Cardman. Ambos saldrán al exterior de la estación para realizar tareas técnicas esenciales que permitirán mantener y mejorar el funcionamiento del complejo orbital.

Para Fincke, esta misión tiene un valor especial: será su décima caminata espacial, lo que lo dejará a solo una de igualar el récord histórico de más salidas al espacio realizado por un astronauta de la NASA, actualmente en manos de Peggy Whitson.

Para Cardman, en cambio, será una experiencia completamente nueva, ya que realizará su primera caminata espacial.

Durante la actividad, los tripulantes prepararán la instalación de nuevos paneles solares en el exterior de la estación. (Foto: NASA / AFP)

Esta actividad será la primera de dos caminatas espaciales previstas para enero. La segunda está programada para el 15 de enero y estará a cargo de otros astronautas, quienes reemplazarán una cámara de alta definición y realizarán trabajos adicionales en el exterior de la estación.

Cómo ver en vivo la primera caminata espacial de 2026

La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a unos 420 kilómetros de altura y es un proyecto conjunto de varias agencias espaciales, entre ellas la NASA, Roscosmos, la Agencia Espacial Europea, la japonesa y la canadiense.

A lo largo de su historia, más de 280 astronautas de 26 países han vivido y trabajado en sus instalaciones.

Durante la caminata del 8 de enero, Fincke y Cardman se enfocarán en preparar la futura instalación de nuevos paneles solares, una mejora fundamental para asegurar el suministro de energía de la estación.

El evento será transmitido en vivo a través de plataformas digitales oficiales de la agencia espacial. (Foto: NASA / AFP)

Esta será la salida número 278 en la historia de la EEI y la primera desde una caminata realizada por astronautas rusos en octubre.

La caminata espacial tendrá una duración estimada de seis horas y media y comenzará a las 8:00 a.m. (hora del Este).

El evento podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la NASA en YouTube, X (antes Twitter) y también mediante Amazon Prime, permitiendo al público observar en tiempo real cómo se desarrolla esta histórica misión en órbita.