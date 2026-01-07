Un astronauta de la NASA está a punto de hacer historia con la primera caminata espacial de 2026 que tendrá lugar fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI). La actividad marcará el inicio de una serie de trabajos clave en el exterior del laboratorio orbital y será seguida en directo por la agencia espacial. La caminata está programada para el jueves 8 de enero y estará a cargo de los astronautas Mike Fincke y Zena Cardman.

Para Fincke será su décima caminata espacial, lo que lo dejará a un paso de igualar el récord de más salidas al espacio realizadas por un astronauta de la NASA, actualmente en manos de Peggy Whitson. Para Cardman, en cambio, será su primera experiencia fuera de la estación.

Esta será la primera de dos caminatas espaciales previstas para enero, ambas con transmisión en vivo vía YouTube, X y también en Amazon Prime. La del 8 de enero tendrá una duración estimada de seis horas y media y comenzará a las 8:00 a.m. (hora del Este).

Para Fincke será su décima salida al espacio, mientras que Cardman vivirá su primera experiencia de este tipo. (Foto: GREGG NEWTON / AFP)

La segunda caminata está prevista para el 15 de enero, cuando otros dos astronautas reemplazarán una cámara de alta definición y realizarán tareas adicionales.

La Estación Espacial Internacional lleva más de 25 años orbitando la Tierra a unos 420 kilómetros de altura. En todo ese tiempo, sirvió como un laboratorio único para realizar investigaciones científicas en microgravedad. En años recientes, también recibió misiones comerciales privadas.

Es un proyecto conjunto de varias agencias espaciales, entre ellas la NASA, Roscosmos, la ESA, la agencia espacial japonesa y la canadiense.

La misión servirá para preparar la futura instalación de nuevos paneles solares en la estación. (Foto: NASA)

A lo largo de su historia, más de 280 astronautas de 26 países han visitado la EEI. El complejo mide unos 108 metros de largo, es más grande que una casa de seis habitaciones y cuenta con áreas para dormir, baños, un pequeño gimnasio y una cúpula con vista panorámica de la Tierra. Además, puede recibir hasta ocho naves espaciales al mismo tiempo.

Durante la caminata del 8 de enero, Fincke y Cardman trabajarán en el exterior de la estación para preparar la futura instalación de nuevos paneles solares, una mejora clave para garantizar el suministro de energía del complejo orbital.

El evento será transmitido en vivo y forma parte de una serie de actividades clave previstas para enero. (Foto: NASA)

Esta salida será la número 278 en la historia de la EEI y la primera desde una caminata realizada por astronautas rusos en octubre.

Actualmente, siete personas viven y trabajan en la estación. Entre ellas se encuentran los cuatro integrantes de la misión conjunta Crew-11, lanzada en agosto desde Florida a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX; sin embargo, su estadía está llegando a su fin: a partir de febrero, la misión Crew-12 tomará su lugar y continuará con las operaciones en órbita.