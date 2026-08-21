El portaviones estadounidense USS George Washington y su grupo de ataque ya se encuentran en Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, que lleva más de seis meses desplegado en la región, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“El grupo de combate del portaviones George Washington opera en Oriente Medio durante un despliegue programado, tras haber llegado ayer a la zona de operaciones del Centcom”, señaló el mando militar estadounidense en X.

El Centcom acompañó el anuncio con una imagen fechada el 20 de agosto, en la que se observa a integrantes de la tripulación del USS George Washington trabajando en la cubierta de vuelo mientras el buque navegaba por el mar Arábigo.

Tanto el USS George Washington como el USS Abraham Lincoln son portaviones de propulsión nuclear pertenecientes a la clase Nimitz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la semana pasada el envío de un nuevo barco en sustitución del USS Abraham Lincoln después de que salieran a la luz denuncias de familiares de los marines sobre la escasez de suministros, la contaminación del agua y un deterioro generalizado de la salud mental de la tripulación.

El cambio de portaviones ocurre mientras el Gobierno de Donald Trump rechaza las denuncias sobre las condiciones de la tripulación del USS Abraham Lincoln. Foto: EFE.

Además, senadores demócratas solicitaron explicaciones por reportes según los cuales algunos tripulantes habrían intentado arrojarse por la borda.

Gobierno de Trump rechaza cuestionamientos

El USS Abraham Lincoln partió del puerto de San Diego, en la costa oeste de Estados Unidos, en noviembre de 2025. Tras cruzar el Pacífico, llegó al océano Índico a comienzos de este año.

Desde entonces solo ha realizado dos paradas de aprovisionamiento muy breves en Guam (diciembre de 2025) y Omán (julio de 2026).

Trump quitó peso a las denuncias sobre las condiciones a bordo y dijo el pasado viernes que el USS Abraham Lincoln “ni de lejos lleva (desplegado) el tiempo suficiente”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró por su parte que las informaciones sobre el portaviones se han “tergiversado” y afirmó que el Pentágono se asegura “de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que pueda ofrecerles en todo momento”.

Washington mantiene un bloqueo naval sobre las costas y puertos de Irán en el marco de la guerra que enfrenta a ambos países desde hace casi seis meses. La situación ocurre mientras las conversaciones de paz permanecen estancadas y Teherán mantiene cerrado el tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz como medida de represalia.

Con información de EFE.