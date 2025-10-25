El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como una “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Carlos Ortega / EFE)
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como una “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (Carlos Ortega / EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , calificó este viernes como una “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” la decisión del Departamento del Tesoro de de imponerle sanciones financieras. Las declaraciones se dieron tras conocerse su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como “Lista Clinton”.

“Lo que hace el Tesoro de los EE.UU. es una arbitrariedad propia de un régimen de opresión”, escribió en Petro en sus redes sociales, en respuesta a las sanciones financieras que bloquean sus bienes y propiedades en territorio estadounidense y prohíben cualquier tipo de transacción con ellos.

LEA TAMBIÉN: Escalada de conflicto entre Colombia y EE.UU. podría descarrilar alza de bonos, ¿vendrán aranceles?

La medida también alcanza a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, a la primera dama, Verónica Alcócer, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El mandatario afirmó que son “mentira” las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, que lo acusan de permitir que la producción de cocaína en Colombia se dispare a “niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

“Los cultivos de hoja de coca crecieron en el gobierno de (Iván) Duque (2018-2022) hasta alcanzar 230,000 hectáreas, en mi gobierno después de tasas de crecimiento anual de 42% en 2024, he logrado disminuir esa tasas al 13% en 2022, al 9% en 2023 y al 3% en 2024”, manifestó Petro.

Añadió que de las 260,000 hectáreas de coca registradas en 2024 en el país sudamericano, considerado el mayor productor mundial de cocaína, 80,000 “están abandonadas desde hace más de tres años” y 22,000 “han sido sustituidas voluntariamente por el campesinado”.

“Así que en mi gobierno no se disparó la cocaína sino al contrario, mi gobierno ha incautado más cocaína que en toda la historia del mundo”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Trump anuncia fin de ayuda financiera a Colombia por “fomentar” producción de drogas

La inclusión del presidente colombiano en la lista de sancionados marca un nuevo episodio en el en materia de lucha antidrogas, uno de los temas más sensibles de la política bilateral.

Desde el entorno presidencial, el hijo mayor del presidente calificó la medida como una “persecución política y judicial sin precedentes”, mientras que Benedetti aseguró que demuestra que “todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Lula y Milei toman caminos opuestos en aprobación popular, ¿cómo influyó Trump?
Casa Blanca responde al “desquiciado” Petro: esto dijo sobre las tensiones Colombia-EE.UU.
Colombia acusa a EE.UU. de cometer “ejecuciones extrajudiciales” en aguas internacionales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.