El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del ’10′ parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Ousmane Dembélé.

“Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió el exjugador del FC Barcelona. “Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional”.

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Y bajo la batuta de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción.

Sucede al español Rodri. El precedente Balón de Oro francés fue Karim Benzema, hace tres años.

El PSG colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º).

El PSG fue designado también mejor equipo masculino de la temporada.

El trofeo Gerd Müller de mejor goleador de la temporada fue para el sueco Viktor Gyökeres, que pasó el pasado verano europeo del Sporting de Portugal al Arsenal, y a la jugadora polaca del FC Barcelona Ewa Pajor.

Con información de AFP y EFE