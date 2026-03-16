Rebeldes vinculados al grupo yihadista Estado Islámico (EI) atacaron yacimientos mineros en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) y mataron a varias personas, informó el gobierno el domingo.

Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo formado por rebeldes ugandeses que ha jurado lealtad al EI, atacaron el miércoles por la noche yacimientos de oro cerca de la localidad de Muchacha, en la provincia de Ituri, indicó el gobierno en un comunicado.

El este de la RDC lleva tres décadas sumido en un conflicto que involucra a diversos grupos armados, milicias y tropas del ejército.

Las ADF han sido acusadas de masacres y saqueos en Ituri y en la vecina provincia de Kivu del Norte.

“Este ataque, reivindicado por el grupo Estado Islámico, dejó varios muertos, instalaciones incendiadas y desplazamientos de población civil”, señaló el gobierno.

El jefe de la policía local, Matadi Muyapandi, dijo que la zona atacada albergaba “una importante actividad de extracción de oro” y una mina administrada por chinos.

Afirmó que los combatientes emboscaron a los soldados enviados para combatir a los rebeldes, dejando siete militares heridos.

“Se han encontrado los cuerpos de dos civiles, pero el balance podría ser más elevado. Todavía es difícil acceder al lugar”, declaró a la AFP el responsable de una ONG local, John Vuleveryo.

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“También fueron secuestradas varias personas. Los ciudadanos chinos que estaban presentes en Muchacha huyeron”, agregó.

Desde 2021, el ejército ugandés ha sido desplegado en la parte norte de Kivu del Norte y en Ituri para combatir a las ADF, junto con las fuerzas congoleñas.

Pero la operación conjunta no ha logrado detener la violencia.

El ejército congoleño, que ya lidia con el grupo armado M23, ha tenido dificultades para responder a los ataques de las ADF, que operan en pequeños grupos y se ocultan en los densos bosques de la región.