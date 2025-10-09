The National Bank of Argentina in the financial district of Buenos Aires. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
The National Bank of Argentina in the financial district of Buenos Aires. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los bonos en dólares de Argentina se dispararon y el peso repuntó, registrando su mejor jornada en casi dos semanas, luego de que el Tesoro de Estados Unidos interviniera directamente en el mercado cambiario local.

TE PUEDE INTERESAR

Milei se queda sin dólares mientras Argentina espera la ayuda de EE.UU.
Alberto Fernández: justicia confirma proceso contra expresidente por violencia de género
CADE 2025: IPAE niega que se busque incentivar una polarización con invitación a Javier Milei
Caso $LIBRA en Argentina ¿Podría suceder en Perú? Esto dice la SBS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.