La justicia argentina confirmó este lunes el procesamiento contra el expresidente Albero Fernández, acusado de violencia de género por su otrora pareja, Fabiola Yañez.

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó también los argumentos del exmandatario, a quien se lo investiga por presuntamente cometer lesiones leves y agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

Cabe recordar que Yañez denunció a Fernández también por presunto tráfico de influencias, y se encontró en su teléfono “conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra quien fue la primera dama de Argentina.

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en Buenos Aires, el 27 de octubre de 2019. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Dentro de la carpeta legal se pudieron realizar pruebas como historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

En caso Alberto Fernández sea hallado culpable, podría cursar una pena de hasta 15 años de prisión.

Con información de EFE