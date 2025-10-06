El exmandatario de izquierda está acusado de cometer violencia de género contra Fabiola Yañez. Foto: AFP
El exmandatario de izquierda está acusado de cometer violencia de género contra Fabiola Yañez. Foto: AFP
La justicia argentina confirmó este lunes

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó también los argumentos del exmandatario, a quien se lo investiga por presuntamente cometer lesiones leves y agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

, y se encontró en su teléfono “conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra quien fue la primera dama de Argentina.

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en Buenos Aires, el 27 de octubre de 2019. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en Buenos Aires, el 27 de octubre de 2019. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Dentro de la carpeta legal se pudieron realizar pruebas como historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

En caso Alberto Fernández sea hallado culpable, podría cursar una pena de hasta 15 años de prisión.

