El balance por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en varias partes de Asia superó el lunes los 1,160 muertos, al tiempo que Sri Lanka e Indonesia, los países más afectados, desplegaron efectivos militares para ayudar a los supervivientes.

Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

En Sumatra, el balance de víctimas subió el lunes a 593 muertos y 468 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.

“El agua me llegaba hasta el cuello”, contó a la AFP Misbahul Munir, de 28 años, habitante de Aceh Norte, en la punta septentrional de Sumatra.

En su casa, “el agua subió a unos dos metros. Todos los muebles están estropeados”. “Solo me queda la ropa que llevo puesta”, añadió antes de romper en llanto.

Para los habitantes refugiados en centros de acogida, “las condiciones son preocupantes. Hay mujeres embarazadas y niños pequeños”, señaló.

Una mujer pasa junto a una mezquita en una zona inundada en Meureudu, distrito de Pidie Jaya, provincia indonesia de Aceh, el 30 de noviembre de 2025. El número de muertos por las inundaciones que azotaron Indonesia esta semana ha superado las 300 personas, según cifras de la agencia de desastres del 29 de noviembre. (Foto de CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Zamzami, un vecino de 33 años, describió la llegada de las aguas “como una ola de tsunami imparable”. “Se me hace difícil describir cuánta agua había, fue algo realmente impresionante”.

El lunes por la mañana, al llegar al norte de la isla de Sumatra, el presidente indonesio Prabowo Subianto afirmó que la “prioridad del gobierno ahora es enviar la ayuda necesaria”.

El mandatario anunció el despliegue de aviones y helicópteros, además de los tres buques militares ya enviados a las zonas más afectadas, donde numerosas carreteras siguen intransitables debido al barro y los escombros.

El presidente enfrenta una creciente presión para que declare el estado de emergencia ante la catástrofe natural más mortífera del país desde el terremoto seguido de un tsunami de 2018, que dejaron más de 2,000 muertos.

Sri Lanka pide ayuda

En Sri Lanka, el gobierno pidió ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas aisladas por las inundaciones y los aludes.

“Nunca pensé que las inundaciones serían tan terribles”, confesó Dinusha Sanjaya, de 37 años, en un campamento de emergencia.

“No fue solo la cantidad de lluvia que cayó, sino sobre todo la velocidad con la que la que cubrió todo”, agregó este repartidor, rodeado de sus vecinos evacuados.

Al menos 390 personas murieron y 352 siguen desaparecidas en Sri Lanka, según un nuevo balance divulgado el lunes por las autoridades.

Las lluvias cesaron el lunes en Colombo, la capital, y había esperanza de que bajara el nivel del agua.

Una estupa se encuentra dañada tras los deslizamientos de tierra en Gampola, en el distrito de Kandy, el 1 de diciembre de 2025. El número de víctimas mortales por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias partes de Asia superó los 1,100 el 1 de diciembre, cuando Sri Lanka e Indonesia, los países más afectados, desplegaron personal militar para ayudar a los supervivientes. (Foto de AFP)

Algunos negocios comenzaron a abrir. En Ma Oya, al norte de Colombo, Hasitha Wijewardena intenta limpiar tras la inundación. “El agua ha bajado pero la casa está llena de lodo”, dijo a medios locales.

Las autoridades indicaron que aún están cuantificando la magnitud del daño en el centro del país, la zona más afectada.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, afirmó que este es “el mayor y más difícil desastre natural” de la historia del país.

Las pérdidas y los daños son las más graves en Sri Lanka desde el tsunami asiático de 2004 que mató a unas 31,000 personas y dejó a más de un millón sin vivienda.

Una vista aérea muestra viviendas inundadas en Kangar, estado de Perlis, al norte de Malasia, el 28 de noviembre de 2025. (Foto de Mohd RASFAN / AFP)

Críticas en Tailandia

Selvi, de 46, una habitante de Wennawatte, un suburbio de Colombo, abandonó su casa inundada el domingo con cuatro bolsas de ropa y otras pertenencias.

“Mi casa está completamente inundada. No sé adónde ir, pero espero que haya un refugio donde pueda llevar a mi familia”, declaró a la AFP.

En el sur de Tailandia, las inundaciones mataron a 176 personas, dijeron el lunes las autoridades, en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década.

Esta foto, tomada y difundida por la Marina Real Tailandesa el 26 de noviembre de 2025, muestra a personas observando desde edificios residenciales rodeados por las aguas de la inundación en Hat Yai. Decenas de miles de personas en Tailandia y la vecina Malasia se vieron desplazadas por las inundaciones generalizadas, con calles sumergidas, casas inundadas y al menos 34 muertos, según informaron las autoridades el 26 de noviembre. (Foto de Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)

El gobierno envió ayuda pero la población ha criticado la respuesta a las inundaciones, y dos funcionarios fueron suspendidos por la deficiente respuesta.

Al otro lado de la frontera, en Malasia, dos personas murieron en las inundaciones del estado de Perlis.

Gran parte de Asia afronta actualmente su temporada monzónica anual, que trae fuertes lluvias y suele provocar corrimientos de tierra e inundaciones.

El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas y las lluvias debido a que una atmósfera más cálida retiene más humedad.