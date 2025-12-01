Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, han causado ya un total de al menos 1,114 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más damnificada por el momento.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de fallecidos subió este lunes hasta las 604 , después de que se confirmaran otros 102 decesos en un lapso de cuatro horas.

Mientras, el total de desaparecidos bajó de 508 a 464, con 2,600 heridos y unos 570,000 evacuados.

Piden la declaración de desastre nacional en Indonesia

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1.4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones.

Testimonios de afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

A pesar de que las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas, hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid-19 y el tsunami del océano Índico en 2004.

Baja el nivel del agua en Tailandia

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Las autoridades se centran hoy en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias, especialmente en el sur del país.Una de las zonas más devastadas es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales.Mientras, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados y a 370 el de personas desaparecidas.

Además, los responsables sanitarios advirtieron de un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada.