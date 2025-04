La caída es la cuarta mayor en un día en los 13 años de historia del Índice de multimillonarios de Bloomberg, y la más grande desde el punto álgido de la pandemia de covid-19.

Más de la mitad de los rastreados por el índice de riqueza de Bloomberg vieron desplomarse su fortuna, con una disminución promedio del 3.3%. Los multimillonarios en EE.UU. estuvieron entre los más afectados, con Mark Zuckerberg de Meta Platforms Inc y Jeff Bezos de Amazon.com Inc. a la cabeza.

Jeff Bezos. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

Carlos Slim, el hombre más rico de México se encontraba entre un pequeño grupo de multimillonarios fuera EE.UU. que escaparon del impacto de los aranceles.

La Bolsa Mexicana de Valores subió un 0.5% después de que el país fuera excluido de la lista de objetivos arancelarios recíprocos de la Casa Blanca, lo que elevó el patrimonio neto de Slim aproximadamente un 4%, hasta los US$ 85,500 millones. Oriente Medio fue la solo región donde quienes figuraban en el índice de riqueza de Bloomberg obtuvieron ganancias netas durante la jornada.

Estos son algunos de los mayores perdedores del día:

Mark Zuckerberg

El fundador de Meta fue el mayor perdedor en términos de dólares, ya que la caída del 9% de la empresa de redes sociales le costó a su director ejecutivo US$ 17,900 millones, equivalentes a alrededor del 9% de su patrimonio.

Meta fue la ganadora destacada entre las Siete Magníficas, un índice de acciones tecnológicas de gran capitalización, desde el día de Año Nuevo hasta mediados de febrero, con casi un mes de ganancias consecutivas que le permitieron sumar más de US$ 350,000 millones a su valor de mercado. Sin embargo, desde mediados de febrero, las acciones han caído alrededor de un 28%.

Jeff Bezos

Las acciones de Amazon se desplomaron un 9% el jueves, su mayor caída desde abril de 2022, lo que le costó al fundador del gigante tecnológico US$ 15,900 millones de dólares de su patrimonio personal. Las acciones de la compañía han retrocedido más del 25% desde su máximo de febrero.

Elon Musk.

Elon Musk

El director ejecutivo de Tesla ha perdido US$ 110,000 millones en lo que va de año, incluyendo US$ 11,000 millones el jueves, debido a que las entregas retrasadas y su controvertido papel como el zar de la eficiencia de Trump han golpeado duramente las acciones del fabricante de vehículos eléctricos.

A principios de esta semana, la situación parecía mejorar: debido a que Tesla fabrica muchos de sus autos en EE.UU., los aranceles podrían tener un efecto menor en la empresa que en sus pares extranjeros. Sus acciones también subieron tras los informes de que Musk pronto dejaría su trabajo en el gobierno para posiblemente enfocarse en Tesla. Sin embargo, las acciones cayeron un 5.5% el jueves tras el anuncio de los aranceles.

Ernest García III

La fortuna del director ejecutivo de Carvana Co. se desplomó en US$ 1,400 millones después de que las acciones del vendedor de coches usados cayeran un 20%. Las acciones de la compañía habían subido más de un 425% en los 12 meses hasta el 14 de febrero, pero desde entonces han retrocedido un 36%.

Tobi Lütke

El cofundador y director ejecutivo de la empresa canadiense de comercio electrónico Shopify perdió US$ 1,500 millones, el 17% de su fortuna. Las acciones de Shopify, que genera gran parte de sus ingresos con la venta de productos importados, cayeron 20% en Toronto, mientras que el índice compuesto S&P/TSX registró su peor día desde marzo de 2020.

Bernard Arnault. (Foto de Stefano Rellandini / AFP)

Bernard Arnault

La Unión Europea se prepara para un nuevo arancel fijo del 20% sobre todos los productos enviados a EE.UU., lo que previsiblemente perjudicará las exportaciones de alcohol y artículos de lujo, entre otros. LVMH, el conglomerado de Arnault que posee marcas como Christian Dior, Bulgari y Loro Piana, vio caer sus acciones en París, lo que redujo en US$ 6,000 millones el patrimonio neto de la persona más rica de Europa.

Zhang Congyuan

El fundador del fabricante de calzado chino HualiIndustrial Co. perdió US$ 1,200 millones, es decir el 13% de su fortuna, debido a que el arancel adicional del 34% impuesto por Trump a China provocó el desplome de las acciones de la compañía. Los fabricantes de calzado con sede en EE.UU. y Europa también sufrieron las consecuencias: Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. y Adidas AG, todas ellas con importantes instalaciones de fabricación en el sudeste asiático, sus tasas de crecimiento cayeron dos dígitos.