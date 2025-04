El magnate tecnológico y mano derecha de la Administración de Donald Trump, Elon Musk, recuperó tres años después el título de la persona más rica del planeta en el curso pasado gracias a una fortuna que asciende a US$ 342,000 millones, según la Lista Forbes 2025 publicada este martes.

A continuación de Musk aparecen Mark Zuckerberg, con US$ 216,000 millones; Jeff Bezos, con un su patrimonio neto de US$ 215,000 millones; Larry Ellison -cofundador y exdirector ejecutivo de Oracle- con US$ 192,000 millones, y en quinto lugar figura Bernard Arnault, que lideró el listado en 2023 y 2024, con US$ 178,000 millones.

“La riqueza ha aumentado este año como nunca antes se había visto. En la lista de este año figuran 3,028 multimillonarios, el mayor número desde la creación de la lista en 1987”, resaltó la revista especializad en un comunicado.

Completan la segunda mitad del top 10: Warren Buffett, con 154,000 millones; los cofundadores de Google Larry Page, 144,000 millones, y Sergey Brin, 138,000 millones; el empresario textil español Amancio Ortega, 124,000 millones, y el exdirector ejecutivo de Microsoft Steve Ballmer, 118,000 millones.

Se trata de la 39 edición de la Lista Forbes cuyos protagonistas acumulan este año un patrimonio total de US$ 16.1 billones, un registro histórico para esta clasificación.

“Un récord de 15 personas en todo el mundo tienen ahora fortunas de 12 cifras, frente a 14 el año pasado y cero en 2017”, agregó Forbes en su comunicado.

El patrimonio de Musk crece un 75 %

En el caso de Musk, que ha visto aumentar su patrimonio un 75 % en el último curso, su ascenso al primer lugar se debe a “las nuevas grandes valoraciones de xAI y SpaceX, y una subida de 12 meses en las acciones de Tesla, a pesar de la reciente venta masiva”.

El consejero delegado de SpaceX, director general de Tesla y propietario único de X es la primera persona que alcanza la marca de los US$ 300,000 millones de riqueza, superada con creces hasta su récord de 342,000 millones.

Trump y su liderazgo como “multimillonario jefe”

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha duplicado con creces su patrimonio neto, estimado en US$ 5,100 millones, gracias a sus acciones de Trump Media & Technology Group y -de acuerdo a Forbes- a las grandes entradas de efectivo procedentes de sus recientes empresas de criptomonedas.

“Donald Trump tomó posesión (de nuevo) como multimillonario jefe en enero. Esta vez, está dando a la clase multimillonaria más control sobre el gobierno que nunca. Su mano derecha es la persona más rica del planeta. Su Administración incluye al menos diez multimillonarios y cónyuges multimillonarios”, resaltó Chase Peterson-Withorn, editor jefe de Forbes, en un artículo tras la publicación del compendio.

En la clasificación de 2025 figuran 288 recién llegados, entre ellos el músico Bruce Springsteen; el fundador de Chipotle, Steve Ells; el consejero delegado de Alphabet/Google, Sundar Pichai; el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, y el cofundador de Scale AI Alexandr Wang, el multimillonario más joven del mundo con 28 años.

A nivel mundial, Estados Unidos es el país con más multimillonarios, con 902 en la lista, por un valor total de US$ 6.75 billones; le siguen China, con 450 multimillonarios, e India, con 205.