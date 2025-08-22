El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

«Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras», dijo Katz en un mensaje en X. En ciudad de Gaza hay alrededor de un millón de palestinos, entre ellos niños enfermos y desnutridos.

Y sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que «si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será».

Tanta la urbe sureña de Rafah como la de Beit Hanoun (al norte de ciudad de Gaza) han sido vaciadas de población y destruidas mediante bombardeos israelíes, explosiones, demoliciones sistemáticas y el uso de excavadoras.

Liberación de todos los rehenes y su desarme

Katz insistió también en que «pronto las puertas del infierno se abrirán» sobre Hamás en Gaza «hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la principal de las cuales es la liberación de todos los rehenes y su desarme».

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que iba a dar luz verde tanto a la toma de la ciudad de Gaza, como a reanudar las negociaciones con Hamás para devolver a todos los rehenes.

Algunos familiares de los aún 50 cautivos van a protestar esta tarde frente a la residencia del mandatario en Jerusalén, ya que le exigen aceptar el acuerdo sobre la mesa y dejarse de negociaciones.

La operación a gran escala contra la ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días. El Ejército israelí ha comenzado a contactar al personal médico y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja para que se desplacen al sur, además de haber emitido 60,000 ordenes de alistamiento a reservistas.

Israel mata al menos a 37 palestinos en Gaza

El Ejército israelí ha matado desde la madrugada del viernes al menos a 37 palestinos a lo largo de la Franja, la mayoría en la norteña ciudad de Gaza, la capital, donde persisten los bombardeos y las demoliciones.

Según datos proporcionados por fuentes médicas, desde la medianoche, al menos 19 personas han sido asesinadas en la ciudad de Gaza; 12 de ellas en un ataque de artillería israelí contra la escuela Amr Ibn Al As y sus alrededores, según fuentes locales.

Además, una familia con tres hijos murió también al ser bombardeada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la calle Al Jalaa de la ciudad de Gaza; mientras que otra madre y su hijo fueron asesinados cerca de la mezquita en el asediado barrio de Sabra.

Otras 12 personas murieron de madrugada en ataques contra el norteño campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, donde Israel mató a cuatro palestinos en una vivienda, a cinco personas cerca de la escuela Abu Asi, y a otras tres, entre ellas un niño, en otro ataque contra una casa.

En el sur, en Jan Yunis, cinco personas murieron en el Hospital Naser cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra quienes aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, en una Gaza asolada por la malnutrición y la hambruna debido al bloqueo israelí de suministros.

Operación terrestre

Israel continúa bombardeando hoy con intensidad el este y el sur de la ciudad de Gaza, en particular el barrio de Zeitún, causando víctimas civiles y una destrucción a gran escala. La operación terrestre podría comenzar en días, después de que anoche el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara haber aprobado los planes del Ejército.