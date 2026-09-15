Integrantes de la Policía y el ejercito de Bolivia realizan trabajos conjuntos de desbloqueo de vías tras dictarse estado de excepción, en El Alto (Bolivia). (Foto: EFE)
Integrantes de la Policía y el ejercito de Bolivia realizan trabajos conjuntos de desbloqueo de vías tras dictarse estado de excepción, en El Alto (Bolivia). (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de Bolivia aprobó este lunes un decreto que deberá ser aprobado por el Parlamento, a través del cual se amplía por 90 días más el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, “mientras los factores de riesgo permanezcan”.

“Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan”, dijo a los medios locales.

El estado de excepción en Bolivia

El ministro dijo que espera que el Legislativo “apruebe el decreto” para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que esta norma deberá analizarse por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo de 72 horas y “por simple mayoría”, según el reglamento vigente.

Fotografía que muestra vehículos para cargar combustible, en La Paz (Bolivia).EFE/ Luis Gandarillas
Fotografía que muestra vehículos para cargar combustible, en La Paz (Bolivia).EFE/ Luis Gandarillas

De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la “reactivación” económica del país.

Protestas

Por su parte, el expresidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó este lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

El conflicto en Bolivia ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de US$ 3,000 millones.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.

Con información de EFE

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