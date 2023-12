Un 2023 salvaje para las acciones de Estados Unidos está llegando a su fin y los inversionistas están llenos de optimismo para 2024 a medida que el índice S&P 500 se encuentra muy cerca de su primer máximo histórico en casi dos años.

Mientras que la Reserva Federal señala que probablemente ya ha terminado con el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, los mercados se centran cada vez más en los riesgos que van más allá de la política monetaria, como las perspectivas de la economía, las ganancias y las elecciones presidenciales de noviembre en EE. UU.

Un desafío clave para los inversionistas será evaluar el impacto rezagado del ciclo de alzas de la Fed, que tiene a los estrategas de Wall Street divididos sobre hacia dónde se dirigen las acciones el próximo año.

Por supuesto, muchos quedaron atrapados en el lado equivocado en 2023, ya que predijeron un panorama pesimista, pero el S&P 500 aumentó más del 24% a pesar de los colapsos bancarios, los temores de una recesión y los mayores costos de endeudamiento en décadas.

La ventaja en las ganancias de las siete acciones más importantes están a punto de reducirse, en 2024 se prevé que la brecha en el crecimiento de las ganancias de esas acciones frente al resto se reduzcan. Foto: Bloomberg

Recorte de tasas

Las acciones se han visto respaldadas en los últimos meses por la creciente especulación de que la Fed comenzará a reducir los costos de endeudamiento a mediados de 2024. Los mercados están descontando recortes de tasas antes y más profundos, y los operadores de swaps apuestan a que el banco central reducirá las tasas en aproximadamente 150 puntos básicos el próximo año, el doble que la proyección de los banqueros de la Fed.

El S&P 500 está a menos de 0,5% de un récord de cierre alcanzado por última vez el 3 de enero de 2022. También está aproximadamente un 1% por debajo de la ganancia promedio para todo el año, pronosticada por casi dos docenas de analistas en una encuesta publicada el 19 de diciembre, que pronosticaba que el índice terminaría 2024 en 4.833.

Las perspectivas de beneficios de Europa para 2024 están por detrás de los mercados emergentes y EE. UU. Foto: Bloomberg

Crecimiento de las grandes tecnológicas

De Nvidia Corp. a Microsoft Corp., las siete acciones tecnológicas más grandes de EE. UU. han sido responsables del 64% del repunte del S&P 500 de este año hasta la semana pasada debido al frenesí de la inteligencia artificial. Se espera que las “siete magníficas” ―que también incluyen a Amazon.com Inc., Apple Inc., Alphabet Inc, Meta Platforms Inc y Tesla Inc― registren un crecimiento de las ganancias del 22% el próximo año, el doble del avance del S&P 500, según muestran datos compilados por Bloomberg Intelligence. La clave es cuánto de eso ya está incorporado en los precios de las acciones, especialmente debido a las crecientes expectativas de un aterrizaje suave para la economía.

A juicio de Louis Navellier de Navellier & Associates, seis de las siete acciones se ven bien de cara a 2024. Solo Apple se quedará al margen sin un producto (o tecnología) de vanguardia para mejorar sus resultados, escribió en un informe.

Acciones japonesas en máximo de 30 años con yen debilitado. Foto: Bloomberg

Elecciones en EE. UU.

Un año electoral con un presidente en funciones es históricamente un escenario alcista para las acciones estadounidenses. Desde 1949, el S&P 500 ha promediado una ganancia de casi el 13% en dichos años electorales, según el Stock Trader’s Almanac. Cuando en la carrera presidencial no hay un presidente en ejercicio, el índice promedia una pérdida del 1,5% para el año.

Parte de la razón de las ganancias de las acciones es que los gobernantes suelen implementar nuevas políticas o presionar para reducir los impuestos para impulsar la economía y la confianza antes de la elección.

Riesgo asiático: Banco de Japón, China e India

Mientras que el Nikkei 225 Stock Average subió a un máximo de tres décadas en 2023 gracias a la política ultralaxa del Banco de Japón y un yen débil, las acciones japonesas enfrentan un obstáculo a principios de 2024. El banco central mantiene la última tasa negativa del mundo, pero dos tercios de los economistas pronostican que en abril realizará su primera alza de tasas desde 2007.

Mientras tanto, después de otro decepcionante año para los alcistas sobre China, los inversionistas observarán atentamente las reuniones del Congreso Nacional del Pueblo y el tercer pleno para el objetivo de crecimiento de Pekín en 2024, y pistas sobre el estímulo fiscal.

India es un gran punto positivo alcista, ya que la nación tiene contratos de fabricación de alto perfil, aumenta el gasto en infraestructura y surge como una alternativa a China.

La estrategia de Wall Streeet. Foto: Bloomberg

Política del BCE y del Banco de Inglaterra

Dado que el índice Stoxx Europe 600 se acerca a su mayor nivel en dos años, las acciones cíclicas que están muy expuestas a Asia pueden ser la clave para obtener mayores ganancias, dado el potencial impulso fiscal de China. Si bien una economía débil probablemente afectará las ganancias europeas, las estimaciones de consenso de los analistas son de un crecimiento de las ganancias de aproximadamente un 4% en 2024, dependiendo principalmente del aumento de los márgenes, según muestran los datos de Bloomberg Intelligence.

Los mercados de bonos esperan que el Banco Central Europeo recorte las tasas en abril, lo que podría proporcionar un impulso adicional a las acciones de la región. Se espera que el Banco de Inglaterra vaya a la zaga de la Fed y del BCE en cuanto a flexibilización monetaria, ya que el Reino Unido tiene una de las tasas de inflación más altas entre los países del Grupo de los Siete.