¿Cuánto caerá la inversión directa extranjera (IDE) este año?

En nuestro primer año [de la Dirección] se dieron compromisos de inversión por US$ 10,300,000. Las cifras del 2023 no serán tan buenas debido a los shocks de oferta negativos, el fenómeno El Niño y el impacto por el cambio de gobierno, esto aunado a factores geopolíticos globales como la desaceleración económica de China y Estados Unidos. Aun así, prevemos cerrar con compromisos de inversión, que facilitamos desde la etapa de preinversión, por un monto de US$ 106,700,000, y que representan a tres empresas extranjeras.

¿Cuántas nuevas empresas extranjeras invertirán potencialmente en el 2024?

Este año han ingresado casi 130 empresas extranjeras a nuestro registro de potenciales inversionistas. De ellas, hay 44 que están en una fase más avanzada, y al menos cinco son las que han expresado este año su compromiso en invertir o reinvertir a corto plazo, lo que significaría materializar inversiones por casi US$ 120 millones en el 2024. Es decir, esperamos tener un incremento en el monto de inversión de al menos 30% el próximo año.

¿En qué sectores?

Puedo adelantar que hay más probabilidad de inversión, a través de alianzas, en el ecosistema de startups por parte de España, México, Colombia y Estados Unidos. Otras miran el tema de materiales de construcción que sirvan para las plantas petroquímicas que tienen identificadas, así como la energía renovable, en la medida en que puedan proveer de algunos insumos.

¿Qué efecto ha tenido el contexto global?

Vemos un cambio en el flujo de capitales que salen de Europa y, por ahora, miran más a América Latina, aunque eso trae mayores compromisos para la región, como estar alineados a sus estándares medioambientales. Hemos percibido un mayor interés por invertir en el Perú no solo del lado europeo, sino también del norteamericano.

¿Qué indicadores los llevan a esa percepción?

Los fundamentos macroeconómicos y jurídicos se han mantenido estables. También la resiliencia de la economía peruana pospandemia y el paquete de medidas de reactivación y el destrabe de proyectos. Empresas de Argentina y Chile tienen interés en el campo de la energía renovable, y Brasil en agricultura y logística.

Los inversionistas españoles van por los sectores de saneamiento, infraestructura, startups y manufactura, específicamente en material para construcción. También han detectado potencial para construir parques industriales para productos agrícolas y plantas de procesamiento de alimentos en el norte del país.

¿En qué zona?

En La Libertad. Los españoles tienen una perspectiva de lo que será el puerto de Chancay (empezaría sus operaciones al cierre del 2024), con una visión multisectorial, desde instalar servicios empresariales, call centers y servicios tercerizados, y preguntan por la zona norte, como Trujillo y Piura, y también Cusco y Arequipa, donde hay tejido empresarial.

Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de PromPerú. (Foto: Karen Zárate)

Sin embargo, todavía no se licita el Parque Industrial de Ancón y no se han hecho los cambios en Zofratacna.

Las eventuales mejoras son un tema que se está evaluando en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Mincetur]. Uno de los esfuerzos es profundizar la integración comercial y de negocios del Perú con el resto del mundo. Por ejemplo, se han iniciado negociaciones para un tratado de libre comercio [TLC] con Indonesia, se han reanudado las negociaciones con India y se viene trabajando en la optimización del TLC con China. Estos avances contribuyen a incrementar el atractivo del Perú como un destino para la IDE, reduciendo los costos para las empresas extranjeras que operen desde el territorio nacional.

El Banco Mundial indicó que las agencias de inversión juegan un rol importante para reactivar la economía. ¿Cuál es la estrategia?

Estamos siguiendo una estrategia multianual con foco geográfico. En un primer momento, hubo acciones con inversionistas de México, Brasil y Chile. Este año, buscamos cerrar el acercamiento con América del Norte, Estados Unidos y Europa, que fueron parte de una segunda etapa.

El foco en el 2024 estará en Asia. Esto será parte de la tercera etapa, que empezaremos a desplegar en el segundo trimestre del 2024, hasta el 2025. Buscaremos iniciar una etapa de identificación de potenciales inversionistas en Asia, de la mano de las oficinas comerciales que Promperú tiene en mercados clave de ese continente. Estamos todavía afinando este plan, el cual podría incluir a Corea del Sur, Japón e India, por ejemplo.

¿Se alistan ajustes adicionales que permitan facilitar las inversiones extranjeras?

No hay nada significativo que ajustar a la fecha, pero sí hay oportunidades para explotar los TLC con nuevos países como India.

¿Todas las nuevas inversiones se ejecutarían solas?

Del 60% de firmas que buscan instalarse en la región, la mayoría tiene en el mapa al Perú, y, de este grupo, el 45% nos dice que busca un socio peruano. De aquellas empresas que no se manifiestan, una tercera parte ve como una posibilidad instalarse también con un socio. Esto sin contar que hay gestoras extranjeras de fondos de venture capital que previamente ya han invertido en startups de nuestro país, y que tienen interés en seguir haciéndolo.

En turismo, ¿se están atrayendo inversiones también?

Lo que hemos detectado es que hay interés de las cadenas hoteleras por explorar otras ciudades con las marcas más económicas que ya operan en el país, y con formatos nuevos. Por ejemplo, sabemos del interés de cadenas internacionales por aumentar su presencia en Cusco, Trujillo, Arequipa e Ica.

La inseguridad podría aplazar los compromisos de inversión previstos para el 2024.

Sobre los compromisos de inversión para el 2024, es difícil que se presenten cambios, pues todos los factores ya han sido evaluados por las empresas, quienes ejecutan una estrategia de largo plazo. No obstante, no deja de ser importante que, desde el Ejecutivo, se sigan buscando las mejores soluciones.

Short bío

Estudios:

Economista por la Universidad del Pacífico y MBA por la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.

Experiencia:

Fue head de Research de Mercado de Capitales Perú en Credicorp Capital. Tiene más de 10 años de experiencia en áreas de finanzas y gestión de inversiones.

