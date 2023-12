El petróleo amplió sus ganancias el martes, encontrando apoyo en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el optimismo de los inversores de que la Reserva Federal de Estados Unidos pronto comenzaría a recortar las tasas de interés, impulsando el crecimiento económico global y la demanda de combustible.

Si bien las esperanzas de recortes de tarifas y el conflicto en el Mar Rojo han llevado a un repunte de los precios del crudo, el anuncio de Maersk de un reinicio de las rutas marítimas a través de la vía fluvial ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro hasta cierto punto, dijo Leon Li, analista de CMC Market.

Los futuros del crudo Brent subían US$ 1.19, o un 1.5%, a US$ 80.26 el barril a las 1314 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 94 centavos, o un 1.3%, a US$ 74.50.

“La falta de interrupciones en el suministro de petróleo está compensando el apoyo a los precios debido a las actuales tensiones geopolíticas en el Medio Oriente”, dijo el analista de la UBS Giovanni Staunovo, agregando que el comercio fue escaso y en un rango estrecho típico de los períodos de vacaciones.

El volumen es escaso porque algunos mercados están cerrados por días festivos.

Ambos índices de referencia petroleros registraron ganancias de alrededor del 3% la semana pasada después de que los ataques de los hutíes a barcos perturbaran el transporte marítimo y el comercio mundial, mientras que el conflicto entre Israel y Hamas no muestra signos de aliviarse.

Las compañías navieras habían dejado de enviar buques a través del Mar Rojo e impusieron recargos por desviar los barcos. El Mar Rojo se conecta con el Canal de Suez, una importante ruta marítima utilizada para aproximadamente el 12% del comercio mundial.

La alemana Hapag-Lloyd decidirá el miércoles cómo procederá con sus rutas en el Mar Rojo después de suspender los envíos allí, dijo un portavoz el martes.

Un barco que navegaba frente a la costa de Yemen informó el martes de dos explosiones en el Mar Rojo, poco después de que se avistaran dos aviones no tripulados, dijo una autoridad marítima británica.

LEA TAMBIÉN: Maersk regresaría al Mar Rojo bajo protección liderada por Estados Unidos

Israel insinuó el martes que el país había tomado represalias en Irak, Yemen e Irán por los ataques llevados a cabo en su contra mientras la guerra con los militantes palestinos liderados por Hamas en la Franja de Gaza se amplía a otras áreas de la región.

Por otra parte, el organismo de control nuclear de la ONU dijo que Irán ha revertido una desaceleración de meses en el ritmo al que está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, cerca del grado de armas.

El petróleo también encontró respaldo en las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el próximo año. Las tasas de interés más bajas reducen los costos de endeudamiento de los consumidores, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.