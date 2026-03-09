Mojtaba Khamenei en 2020. Foto: Rouzbeh Fouladi/Middle East Images/AFP/Getty Images
Agencia Bloomberg
Irán eligió a Mojtaba Jamenei, el hijo de línea dura del asesinado ayatolá Ali Jamenei, como su nuevo líder supremo, una decisión criticada rápidamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que señala que la República Islámica no retrocederá en una guerra que ya sacude Medio Oriente y genera turbulencia en los mercados energéticos.

