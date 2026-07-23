El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, que ha convertido el poder adquisitivo en una prioridad, anunció el jueves una reducción del 20% del impuesto empresarial para pubs, discotecas y salas de conciertos en Inglaterra.

La razón de que la medida se aplicará solo a Inglaterra por el momento es que la política fiscal sobre las empresas está gestionada de manera diferente en cada territorio de Reino Unido.

La rebaja fiscal, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027, queda, sin embargo, por debajo de las demandas de este sector en dificultades.

La medida es la tercera anunciada por el nuevo dirigente laborista, que ha prometido reducir el coste de vida de los británicos y que sucedió el lunes a Keir Starmer como primer ministro.

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La rebaja fiscal no se aplicará a salas de conciertos más grandes

“No me quedaré de brazos cruzados mientras estos lugares que tanto apreciamos desaparecen, sustituidos por escaparates cerrados y carteles de “Se vende””, escribió Andy Burnham en la red social X.

El gobierno indicó que financiará esta medida principalmente mediante una revisión de la política fiscal sobre negocios que “no aportan una contribución positiva”, como los de cigarrillos electrónicos.

Ian Hoskins, propietario de Ma Pub Group, que cuenta con varios establecimientos en Liverpool (noroeste de Inglaterra), acogió favorablemente el anuncio, pero declaró a Sky News que solo representa “una gota en el océano”.

Andy Burnham. (Oli SCARFF / AFP)

Los pubs, símbolos del país, están cerrando a un ritmo de aproximadamente uno al día, según la British Beer and Pub Association.

En una carta dirigida al nuevo primer ministro, unos 120 millonarios residentes en Reino Unido, entre ellos el exfutbolista Gary Lineker, pidieron pagar más impuestos.

“Tenemos los medios para hacerlo”, escriben los miembros de este grupo, llamado “Patriotic Millionaires UK”, afirmando que un aumento de los impuestos para las rentas más altas podría generar alrededor de 24.000 millones de libras (32.100 millones de dólares).

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En otro frente, el primer ministro también anunció el jueves la suspensión de una reforma del anterior gobierno que abría la puerta a la liberación anticipada de unos 6,000 reclusos, en un momento en que el Reino Unido afronta un problema crónico de hacinamiento carcelario.

Desde hace varios días, los familiares de un policía fallecido en 2019 durante un operativo venían expresando en los medios su indignación porque esa reforma haría elegibles para la liberación anticipada a dos hombres condenados a 13 años de prisión por homicidio involuntario en relación con ese caso.

“Proteger a la población seguirá siendo siempre mi prioridad absoluta”, declaró Andy Burnham.

Elaborado con información de AFP