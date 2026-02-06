Alrededor del 7% de los jubilados en Estados Unidos volvió a trabajar en los últimos seis meses, principalmente por necesidad económica, una proporción similar a la registrada en el semestre previo, de acuerdo con una encuesta difundida por la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP).

El estudio, realizado entre noviembre y diciembre de 2025 a unas 2 100 personas mayores de 50 años, actualiza los resultados de una encuesta anterior aplicada entre julio y agosto del mismo año a 2 400 participantes, con conclusiones prácticamente coincidentes.

“En las dos tandas de esta encuesta, concluimos que la ‘desjubilación’ ha permanecido generalmente sin cambios desde el verano: un 6% en el verano de 2025 y un 7% en el invierno de 2025 dijeron haber vuelto al mercado laboral en los últimos seis meses”, señala un artículo publicado en el sitio web de la organización.

En ambos períodos, las presiones financieras aparecieron como el principal motivo para retomar un empleo. Un 48% de los encuestados indicó que necesitaba ingresos adicionales o que su situación económica era desfavorable. Entre las razones secundarias mencionadas figuran el aburrimiento y el deseo de ayudar a otras personas.

Carly Roszkowski, responsable del programa de resiliencia financiera de AARP, advirtió en un comunicado que muchas personas temen no contar con ahorros suficientes para su jubilación, lo que podría reforzar la tendencia de adultos mayores que permanecen más tiempo en el mercado laboral.

La necesidad de ingresos adicionales lleva a un número creciente de jubilados en Estados Unidos a reincorporarse al mercado laboral, según una encuesta de AARP. Foto: Johannes EISELE / AFP.

La encuesta también revela un entorno de incertidumbre: un 24% de los trabajadores de mayor edad expresó preocupación por perder su empleo en el próximo año, mientras que un 67% consideró que tendría dificultades para encontrar otro trabajo, entre otros factores, por la discriminación por edad.

Asimismo, los participantes identificaron las enfermedades y discapacidades como obstáculos relevantes, las cuales suelen ser causas determinantes para jubilarse, junto con la percepción de haber alcanzado una estabilidad financiera suficiente.

Con información de EFE.