Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

“Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz”, dijo el texto publicado en las redes sociales del actor.

Chuck Norris tuvo una extensa carrera en cine y televisión, en la que pasó de ser un artista marcial poco conocido a convertirse en una de las caras más icónicas del cine de acción de los años 70, 80 y 90. Su presencia en pantalla se consolidó primero en el cine y luego se extendió a la televisión, donde alcanzó su mayor popularidad.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, señala el comunicado que anuncia su muerte.

En el cine, Chuck Norris comenzó a destacar a inicios de los años 70 con papeles secundarios en películas de artes marciales como The Way of the Dragon (1972), donde compartió cartel con Bruce Lee y se ganó el respeto del público por su dureza y disciplina. A partir de mediados de la década, asumió papeles protagonistas en títulos como Breaker! Breaker! (1977) y Good Guys Wear Black (1978), que lanzaron su marca personal de justiciero solitario y contribuyeron a afianzarlo como estrella de taquilla.

En la pantalla chica, el hito más importante de su trayectoria fue Walker, Texas Ranger (1993–2001), serie de CBS en la que Norris encarnó al Ranger de Texas Cordell Walker durante 196 episodios. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, lo que consolidó su estatus como “héroe de acción” también en televisión y le permitió proyectar su imagen de disciplina y moralidad en millones de hogares.

La muerte de Chuck Norris se anunció horas después de que se informara sobre su hospitalización en Hawái tras una emergencia médica.