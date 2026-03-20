Chuck Norris fue campeón mundial de Karate Do en 1978. (Foto: EFE)
Chuck Norris fue campeón mundial de Karate Do en 1978. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

“Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz”, dijo el texto publicado en las redes sociales del actor.

Chuck Norris tuvo una extensa carrera en cine y televisión, en la que pasó de ser un artista marcial poco conocido a convertirse en una de las caras más icónicas del cine de acción de los años 70, 80 y 90. Su presencia en pantalla se consolidó primero en el cine y luego se extendió a la televisión, donde alcanzó su mayor popularidad.

LEA TAMBIÉN: Publican ley que promueve el cine: Estos son los beneficios económicos

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, señala el comunicado que anuncia su muerte.

En el cine, Chuck Norris comenzó a destacar a inicios de los años 70 con papeles secundarios en películas de artes marciales como The Way of the Dragon (1972), donde compartió cartel con Bruce Lee y se ganó el respeto del público por su dureza y disciplina. A partir de mediados de la década, asumió papeles protagonistas en títulos como Breaker! Breaker! (1977) y Good Guys Wear Black (1978), que lanzaron su marca personal de justiciero solitario y contribuyeron a afianzarlo como estrella de taquilla.

En la pantalla chica, el hito más importante de su trayectoria fue Walker, Texas Ranger (1993–2001), serie de CBS en la que Norris encarnó al Ranger de Texas Cordell Walker durante 196 episodios. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, lo que consolidó su estatus como “héroe de acción” también en televisión y le permitió proyectar su imagen de disciplina y moralidad en millones de hogares.

La muerte de Chuck Norris se anunció horas después de que se informara sobre su hospitalización en Hawái tras una emergencia médica.

TE PUEDE INTERESAR

La estatuilla de los Oscar: el apodo, la leyenda y los secretos detrás del premio más famoso del cine
Disney reporta menos ingresos de lo previsto por efecto cine; acciones caen
The Economist: por qué esta es la edad de oro del cine de terror
Adiós a Robert Redford: El ícono de Hollywood que transformó el cine independiente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.