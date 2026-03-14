El 15 de marzo de 2026 tendrá lugar la 98ª edición de los Premios Oscar, en la que se reconocerán las mejores películas que llegaron a los cines en 2025. La gala se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y reunirá tanto a las grandes figuras de la actuación como a los equipos técnicos detrás de las producciones que conquistaron al público. Aunque todas las miradas estarán puestas en la ceremonia y los ganadores, la emblemática estatuilla dorada también merece protagonismo. ¿Conoces el origen de su nombre? A continuación, te revelamos este y otros datos curiosos sobre ella.

El cineasta chileno Sebastián Lelio sostiene la estatuilla del Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, premio que ganó por su película "Una mujer fantástica", tras un encuentro con la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el 6 de marzo de 2018 (Foto: Pablo Vera / AFP)

10 DATOS CURIOSOS SOBRE LA ESTATUILLA DE LOS PREMIOS OSCAR

Origen del nombre de la estatuilla. El nombre formal es “Premio de la Academia al Mérito”, que años después pasó a llamarse Oscar. El origen de este apodo es discutido: una versión lo atribuye a la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, que dijo que la figura le recordaba a su “tío Oscar”, la otra es cuando la actriz Bette Davis afirmó que evocaba a su esposo Harmon Oscar Nelson.

¿Cuándo se usó ese nombre por primera vez? La vez que una columnista escribió el sobrenombre en 1934 para referirse a la primera victoria de Katharine Hepburn como Mejor actriz. Fue en 1939 que la Academia adoptó oficialmente el apodo Oscar.

¿Cuándo lo diseñaron? Su diseño nació en 1928. Representa a un caballero desnudo, de pie sobre un carrete de película con cinco radios (las cinco ramas originales de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores), sosteniendo una espada.

Tiene un modelo “de carne y hueso”. Según la leyenda, se dice que el actor y director mexicano Emilio “El Indio” Fernández posó desnudo para inspirar la silueta de la figura.

¿Dónde se hacen los Oscar? Aunque se entregan en Los Ángeles, se hacen en Nueva York por la fundición de bellas artes Polich Tallix en Hudson Valley. Hacer un Oscar cuesta alrededor de US$400 y se necesitan tres meses para fabricar las aproximadamente 50 estatuillas que se entregan durante la ceremonia, publica Telemundo Houston.

Leo Sotelo pule una estatuilla de bronce sin terminar del Óscar, hecha a partir de un molde de silicona, el 13 de enero de 2017 en la fundición Polich Tallix en Rock Tavern, al norte del estado de Nueva York (Foto: Don Emmert / AFP)

¿De qué están hechos los Oscar? Están hechos principalmente de metal (una aleación o bronce) y recubierta con una fina capa de oro de 24 quilates, lo que la hace más “ligera” de lo que su aspecto sugiere.

Peso y medida. Una estatuilla ronda los 3,8 kilos y mide unos 34 centímetros de altura; por tanto, no es tan fácil de sostenerla con una sola mano durante mucho tiempo.

En una época se hizo con otro material. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Oscar se hicieron de yeso pintado debido a la escasez de metal entre 1942 y 1945. Después de la guerra, los ganadores pudieron reemplazarlos por una versión chapada en oro.

No pueden venderlas sin antes ofrecerlas a la Academia. Los ganadores ni sus herederos pueden venderlas libremente. Si alguien quiere desprenderse de la estatuilla, debe primero ofrecerla a la Academia por 1 dólar. Este es un compromiso que aceptan al recibir el premio. La decisión se basa en una sentencia judicial que prohibía ofertar los Oscar otorgados después de 1950.

Una estatuilla fue vendida por un millonario monto. Los Oscar entregados antes de 1950 se vendieron legalmente. Uno de ellos es el que recibió “Lo que el viento se llevó” a Mejor Película, que fue otorgado al productor David Selznick en 1939. Supuestamente se vendió en 1999 por $1.5 millones. ¿A quién? A Michael Jackson.