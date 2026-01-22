Los Oscar 2026 anunciaron a los nominados el 22 de enero y “Sinners”, película de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan, consiguió 16 nominaciones, con lo que rompió el récord, que anteriormente ostentaba “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016). Aunque la categoría a Mejor Película es la más esperada de la noche, también hay mucha expectativa por la artista que se quedará con la estatuilla de Mejor actriz la noche del 15 de marzo. A continuación, te comparto la lista completa de las nominadas en esta categoría.

Como cada año, la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas honrará a las mejores estrellas y películas de la industria cinematográfica de los últimos doce meses. Después de “Pecadores”, “One Battle After Another” es la que más nominaciones tiene, 13 en total. Le siguen “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Sentimental Value” con nueve, y “Hamnet” con ocho.

Estas son todas las nominadas a Mejor actriz:

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

¿CUÁLES SON LAS NOMINADAS DE LA CATEGORÍA MEJOR ACTRIZ DE LOS PREMIOS OSCAR 2026?

1. Jessie Buckley (Hamnet)

Jessie Buckley, protagonista de “Hamnet”, es la favorita de la temporada de premios después de ganar los Golden Globes y los Critics Choice Awards. En el drama histórico que se centra en la relación de Agnes y William Shakespeare tras el fallecimiento de su hijo, Buckley interpreta a la esposa de William. Dirigida por Chloé Zhao y coescrita junto a Maggie O’Farrell, esta cinta se basa en la novela homónima bajo el mismo nombre de 2020 escrita por la propia O’Farrell.

Jessie Buckley como Agnes Shakespeare, esposa de Wiliam, en la película "Hamnet" (Foto: Universal Pictures)

2. Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Rose Byrne está nominada por su fenomenal trabajo en “If I Had Legs I’d Kick You”, donde interpreta a Linda, una psicoterapeuta que cuida a su hija que sufre un trastorno de alimentación pediátrico. Entre sus galardones se incluyen un Globo de Oro, dos Premios AACTA, un Oso de Plata y una Copa Volpi.

Rose Byrne interpreta a Linda en "If I Had Legs I'd Kick You", comedia dramática psicológica de 2025, escrita y dirigida por Mary Bronstein (Foto: A24)

3. Kate Hudson (Song Sung Blue)

Kate Hudson está nominada a los Premios Oscar 2026 en la categoría Mejor actriz por su papel en “Song Sung Blue”, película biográfica musical dramática escrita, coproducida y dirigida por Craig Brewer. En la cinta basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs, Hudson da vida a Claire Sardina, también conocida como “Thunder”.

Kate Hudson como Claire Sardina en la película "Song Sung Blue", basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs (Foto: Focus Features)

4. Renate Reinsve (Valor sentimental)

Renate Reinsve es la protagonista de “Valor sentimental”, película dramática noruega dirigida por Joachim Trier, que escribió el guion junto con Eskil Vogt. Reinsve comparte roles con Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith en la cinta que se centra en la relación fracturada entre un director aclamado y sus dos hijas distanciadas.

Renate Reinsve asume el rol de Nora Borg en "Valor sentimental", película dramática noruega dirigida por Joachim Trier (Foto:

5. Emma Stone (Bugonia)

“Bugonia”, película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos a partir del guion de Will Tracy, permitió que Emma Stone consiguiera otra nominación a los Oscar, premio que ha conseguido en la misma categoría en dos ocasiones por “La La Land” y “Pobres Criaturas”. Esta versión de la cinta coreana de 2003 “Save The Green Planet!” sigue a dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la CEO de una gran empresa.