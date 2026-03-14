La edición 2026 de la gala más prestigiosa del cine se prepara para honrar lo mejor de la industria, destacando en esta ocasión el importante protagonismo del talento latinoamericano. Con nominaciones que abarcan desde la actuación hasta la dirección y producción, los representantes de la región llegan a la alfombra roja de los Premios Oscar con grandes expectativas. En esta nota, conocerás a los candidatos latinos que aspiran a hacer historia y obtener una estatuilla dorada durante la ceremonia del próximo domingo 15 de marzo.

El pasado 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) dio a conocer a los artistas y producciones que competirá en la 98ª edición de los Premios Oscar, evento que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Pese a que los pronósticos destacan a figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio o Jacob Elordi para alzarse con una estatuilla, los representantes de origen latino también se perfilan como fuertes candidatos a la victoria debido al notable trabajo realizado en sus películas.

Timothée Chalamet es uno de los grandes candidatos a obtener una estatuilla de oro en la próxima gala de los Oscar. (Crédito: Frederic J. Brown / AFP)

Qué artistas latinos están nominados a los Premios Oscar 2026

El actor brasileño Wagner Moura figura como el único representante latino que disputará la estatuilla a ‘Mejor Actor en un Papel Principal’ en los Premios Oscar 2026, gracias a su notable interpretación en The Secret Agent, papel que también le permitió obtener una nominación a los Globos de Oro.

Otro actor que también estará compitiendo en esta gala, pero en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’ es el puertorriqueño Benicio del Toro. Su nominación se debe a su papel en la cinta One Battle After Another.

El brasileño Wagner Moura es el único latino que competirá en la categoría 'Mejor actor' en los Premios Oscar 2026. (Crédito: Michael Tran / AFP)

El cineasta mexicano Guillermo del Toro también estará presente en esta gala, ya que ha sido reconocido con dos nominaciones por su trabajo en Frankenstein; la primera en la categoría ‘Mejor Guion Adaptado’ y la segunda como productor en el apartado ‘Mejor Película’.

Finalmente, se confirmó que el fotógrafo brasileño Adolpho Veloso obtuvo una nominación en la categoría ‘Mejor Fotografía’ por su destacada labor en la película Train Dreams.

Guillermo del Toro está nominado a dos categorías en los Oscar 2026. (Crédito: HENRY NICHOLLS / AFP)