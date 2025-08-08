Se prevé que el mercado cinematográfico peruano genere casi US$ 200 millones este año, de acuerdo a estimaciones de Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC.
La producción de cine nacional llega con buenas noticias. Este año se batirá un récord en el número de películas peruanas que saldrán a la luz: casi seis años le tomó la recuperación post pandemia. En las próximas semanas llegarán a cartelera películas como Mistura —un largometraje que pone en valor nuestra gastronomía— y Operación Chavín de Huántar. Además, otras cintas se están exhibiendo durante el Festival de Cine de Lima, que acaba de comenzar. El panorama es prometedor.

