El reciente brote en China del Metapneumovirus Humano (HMPV) ha despertado la sensación de alerta en las redes sociales, considerando lo vivido tras el estallido del coronavirus de Wuhan en 2020 —que se tradujo en una pandemia—.

De acuerdo con reportes internacionales, en China se han elevado los casos de este virus respiratorio que daña, principalmente, a niños y adolescentes. ¿Qué tan grave es el HMPV?

Investigadores recuerdan que el HMPV desde hace más de medio siglo está presente en diversas partes del mundo, y en los últimos años, cobró mayor presencia en Estados Unidos y China. Se trasmite vía partículas en el aire cuando uno tose o estornuda. El contagio se da también por el contacto físico con alguien con el virus: basta un roce en ojos, nariz o boca.

Sus principales síntomas son: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre y congestión nasal.

El epidemiólogo Antonio Quispe sostiene que no hay una nueva pandemia por este virus, y asegura que se trata de un nuevo bulo que se debe desmentir.

“El metapneumovirus no es un virus nuevo, es un virus antiguo autolimitado. China entró su temporada de influenza y claro, no son cientos sino miles de casos que per capita no significan ninguna alerta mundial, felizmente”, escribió en X.

En esa línea, el profesor de microbiología de la UPCH Pablo Tsukayama dijo a Canal N que, a diferencia del Covid-19, el HMPV “lleva hasta siglos circulando” y no es que haya saltado de un animal a un humano.

¿Qué dice el Minsa sobre brote de infecciones respiratoria en China?

Según el Ministerio de Salud, lo que acontece en China responde a un incremento del 6% de casos por infecciones respiratorias agudas (IRA) por el comportamiento estacional que se suele presentarse en invierno.

César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), descartó que estemos ante una nueva pandemia.

“Hasta la fecha no se ha recibido alguna alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que detalle sobre la presencia de un nuevo virus”, añadió.

Munayco puntualizó que el Covid-19 sigue afectando a la población peruana “pero no en la magnitud que se registró en pandemia” e instó a la población a no olvidar medidas preventivas como el lavado de manos constante y uso de mascarillas cuando estemos enfermos.

