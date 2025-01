El índice CSI 300 cerró con un descenso del 2.9% el jueves, su mayor caída en un primer día de negociación del año desde 2016. El índice Hang Seng China Enterprises cayó hasta un 3.1%.

Las pérdidas sugieren que la percepción sigue siendo frágil, incluso después de que la renta variable china registrara el año pasado su primer avance anual desde 2020. Hay una falta de confianza sobre la recuperación económica del país, dado que la encuesta manufacturera Caixin se situó por debajo de las estimaciones y la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles más altos se cierne con anterioridad a su toma de posesión de este mes.

La fuerte caída del CSI 300 en la última sesión bursátil de 2024 también empujó al indicador por debajo del promedio móvil de 60 días, un umbral técnico muy vigilado, lo que probablemente provocó nuevas ventas por parte de algunos fondos. Varias grandes acciones financieras, como Industrial and Commercial Bank of China y el Agricultural Bank of China cotizaron sin dividendos, lo que agravó las pérdidas de los índices de referencia.

“Es un poco preocupante que los inversionistas empiecen el nuevo año con cautela, ya que esto ocurre después de que Pekín diera señales más claras de estímulo durante sus reuniones políticas de diciembre”, dijo Homin Lee , estratega macroeconómico senior de Lombard Odier.

“El impulso subyacente para China sigue siendo bastante frágil, y se necesitarán algunos esfuerzos por parte de las autoridades para cambiar la conversación sobre los peligros deflacionistas del país a mediano plazo”, agregó.

Las acciones chinas caen tras los datos y la ruptura del nivel de soporte

Aunque las acciones chinas subieron un 15% el año pasado en una inusual ganancia anual, la mayor parte del aumento se produjo en las semanas posteriores a un bombardeo de estímulo a finales de septiembre. Desde entonces, el mercado ha cotizado dentro de un rango mientras los inversionistas están a la espera de un estímulo más significativo que impulse el mercado al alza.

Tras la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada en diciembre, China dio señales de más endeudamiento y gasto público en 2025 con un cambio de enfoque de la política hacia el consumo, en un esfuerzo por reparar el eslabón débil de la economía ante la amenaza de los aranceles estadounidenses a las exportaciones.

Aunque ese anuncio ha dado esperanzas a los inversionistas de que Pekín está decidida a reactivar la economía, algunos observadores del mercado señalan que habrá una pausa en los estímulos hasta marzo, cuando se celebre la sesión legislativa anual de China.

Según Charu Chanana , estratega jefe de inversiones de Saxo Markets, los inversionistas podrían limitar la exposición a China en sus carteras mientras se posicionan para 2025.

Los fondos globales ya se habían convertido en vendedores netos de acciones chinas en noviembre, tras dos meses de entradas netas, según escribieron los analistas de Morgan Stanley en una nota fechada el 4 de diciembre. Los fondos pasivos se volcaron a las salidas después de fuertes entradas en octubre, mientras que los fondos activos aceleraron las salidas netas en noviembre, escribieron.

Mientras persisten las preocupaciones económicas, los rendimientos de los bonos chinos a 10 años alcanzaron un nuevo mínimo histórico el jueves. El Banco Popular de China inyectó liquidez masiva en el mercado a finales de 2024 sin utilizar estímulos de alto perfil, ya que los funcionarios preservan el espacio político antes de que Trump vuelva a la presidencia.

El volumen de negociación de acciones fue notable en Hong Kong el jueves, ya que los mercados reabrieron tras un día festivo, y el del índice Hang Seng fue un 50% mayor que el promedio de las últimas 30 sesiones.

Mientras tanto, el volumen de negociación en las bolsas de Shanghái y Shenzhen se ha mantenido por debajo de los 1.5 billones de yuanes (US$ 206,000 millones) en los últimos días, lo que sugiere que los operadores están optando por mantenerse al margen hasta que se aclaren los catalizadores.