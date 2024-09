Ernesto Rubio, gerente general de Ronald Career, explicó que el 20% de los encuestados señaló que su situación laboral se vio afectada negativamente debido a la covid y la recesión económica. En contraste, el 38% indicó que su posición se mantuvo estable y el 42% reportó una mejora en su carrera. “El porcentaje que reporta una mejora corresponde a aquellos que han ascendido a una mejor posición o han tenido una mejora en su sueldo entre 15% a 20%”, comentó a Gestión.

Sobre quienes manifestaron haber experimentado un retroceso, mencionó que tal cambio podría responder a una reducción salarial, como en el caso de jefes que pasaron de ganar S/15,000 a S/12,000, o por aceptar una posición inferior a sus habilidades.

Impactos de la pandemia de la covid en las posiciones ejecutivas.

De otro lado, la encuesta encontró que nueve de cada 10 directivos lograron recuperarse emocionalmente tras la pandemia, mientras que el 9% restante sigue enfrentando dificultades, sea por no haber encontrado empleo o porque las condiciones laborales actuales no se asemejan a las que tenían antes de la crisis. En cuanto a la recuperación económica , el 60% de los altos mandos afirmaron haber restablecido su estabilidad financiera después de la pandemia y la recesión, mientras que el 40% señaló que aún no lo ha logrado.

Al respecto, Rubio recordó que durante la pandemia se congelaron sueldos y, en algunos casos, hubo recortes, lo que llevó a muchos ejecutivos a utilizar sus liquidaciones. “El sector que aún no se ha recuperado está lidiando con deudas de tarjetas de crédito y otras dificultades”, agregó.

Recuperación económica de ejecutivos tras pandemia.

Actualmente, el sueldo promedio para los cargos de jefe varía entre S/12,000 y S/15,000 en el rango inferior; entre S/15,000 y S/17,000 en el promedio medio; y entre S/17,000 y S/22,000 en el rango superior. Para los gerentes, los sueldos oscilan entre S/15,000 y S/20,000 en el rango inferior; entre S/20,000 y S/24,000 en el promedio medio; y entre S/24,000 y S/35,000 en el rango superior.

La encuesta también exploró si los ejecutivos (jefes y gerentes) desarrollaron ideas de negocio, desde el inicio de la pandemia. El 51% de los encuestados confirmó haber tenido una idea de proyecto personal, el 29% señaló que no desarrolló ninguna idea de emprendimiento, y el 20% mencionó haber creado un emprendimiento que actualmente está gestionando.

“Si bien cerca del 50% ha tenido una idea de negocio, menos de la mitad ha logrado concretarla. La mayoría de estos emprendimientos son de servicios o están relacionados con negocios familiares en el ámbito culinario o de confección, entre otros”, precisó el especialista.

El mercado laboral corporativo tras la pandemia.

Salarios y situación del mercado laboral

El 66% de los encuestados considera que la oferta laboral ha disminuido en comparación con el periodo prepandémico. “Para ellos, la oferta laboral ya no es la misma que antes de la pandemia, cuando se mantenía relativamente constante”, sostuvo Rubio. En contraste, el 12% de los encuestados cree que la cantidad de puestos ofrecidos se ha mantenido estable, mientras que solo el 10% percibe que la oferta laboral sigue igual a la de antes de la pandemia.

Rangos salariales pospandemia.

Según el experto, se espera que la oferta laboral para cargos ejecutivos aumente, aunque se demandarán nuevas cualidades relacionadas con la tecnología y su aplicación. “La inteligencia artificial está cambiando el perfil de los puestos. Está reduciendo el tamaño de los equipos de trabajo y evitando la duplicidad de funciones”, argumentó.

Por otro lado, el 77% de los encuestados indicó que los rangos salariales han caído (drásticamente y “un tanto”), mientras que el 23% considera que se han mantenido estables . “Antes del covid, un gerente senior ganaba S/30,000. Hoy, un gerente junior se contrata por S/17,000. Este fenómeno no solo se debe a la pandemia, sino también a una recesión marcada por una mala gestión estatal”, señaló.

Para el especialista los sectores que podrían experimentar un repunte son los relacionados con servicios globales , gracias a la apertura del puerto de Chancay y las inversiones del sector minero, con proyectos como Tía María (Arequipa). “Aunque la tendencia es que se va a mantener a la baja (con sueldos bajos) en los próximos dos años”, puntualizó.

FICHA TÉCNICA:

Objetivo de la encuesta: verificación de la empleabilidad postpandemia.

verificación de la empleabilidad postpandemia. Población objeto de estudio : profesionales de cargo gerenciales y jefaturas.

: profesionales de cargo gerenciales y jefaturas. Cobertura de la encuesta : Lima Metropolitana.

: Lima Metropolitana. Técnica de muestreo empleada-metodología: red de contactos de Ronald, Career Services Group y LinkedIn.

red de contactos de Ronald, Career Services Group y LinkedIn. Pregunta de respuesta : cerrada.

: cerrada. Muestra : 285 profesionales de puestos gerenciales y jefaturas (28% en transición laboral y 72% están trabajando).

: 285 profesionales de puestos gerenciales y jefaturas (28% en transición laboral y 72% están trabajando). Fecha de encuesta: del 22 al 31 de julio del 2024.

