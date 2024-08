Antes de profundizar en los hallazgos, es importante destacar que este estudio es el primero en abordar detalladamente la contratación de extranjeros en el país . En la investigación participaron 150 empresas, de las cuales el 35% son transnacionales y el 65% nacionales, así como más de 200 ejecutivos, principalmente del área de recursos humanos y contratación. La indagación se llevó a cabo entre abril y mayo de este año.

Uno de los principales hallazgos del estudio revela que el 69% de las empresas en Perú cuentan con trabajadores extranjeros en su planilla . De estos, el 80% está contratado temporalmente, con un 50% en contratos a plazo fijo (por un periodo de dos a tres años) y un 30% por obra o proyecto, mientras que solo el 20% posee contratos estables.

Karina Raicovi, directora de Glue Consulting, destacó que, a pesar de que el 52% de los migrantes ocupan cargos de mandos medios y directivos (27% y 25%, respectivamente), estos son contratados con acuerdos temporales. Adicionalmente, el 28% de los extranjeros desempeñan roles operativos. “Aunque se reconoce que los extranjeros están aportando en posiciones de largo plazo, los contratos que se les ofrecen siguen siendo de corto plazo. En el caso de los cargos directivos, en ocasiones, es por acuerdo mutuo. Ello no aplica en los cargos medios y operativos ”, señaló a Gestión.

Para la especialista, la razón por la que la gran mayoría de profesionales extranjeros son contratados bajo acuerdos temporales se debe a dos factores: las barreras burocráticas que complican la contratación de inmigrantes y los paradigmas persistentes en las empresas. “En Perú hay una considerable población de profesionales foráneos disponibles, pero los procedimientos para su contratación son tan complicados que desalientan su integración en las organizaciones. Además, los requisitos impuestos para la contratación de talento pueden alejar a los postulantes”, concluyó.

Una muestra de ello es que el 48% de las empresas enfrentan complicaciones legales al contratar personas extranjeras, siendo este el principal desafío. Otros problemas identificados incluyen la adaptación al nuevo entorno (16%) y la validación de habilidades y experiencia (16%). A esta situación se añade que, a pesar del interés en contratar migrantes, solo el 37% de las empresas capacita a su personal de recursos humanos en temas de inclusión .

LEA TAMBIÉN Casi 40% de la plantilla del banco central europeo sufre síndrome del burnout

A diferencia de países desarrollados, hay una falta de conocimiento sobre los beneficios de contratar personal extranjero, que está respaldado por un estudio de McKinsey. “El estudio reveló que las empresas con mayor diversidad étnica en sus equipos ejecutivos tienen un 36% más de probabilidades de superar a sus competidores en la industria. Por ello, las empresas deben superar sus paradigmas y zonas de confort, y apostar por estos profesionales”, afirmó.

Además, muchas empresas cuentan con “políticas de inclusión” que en la práctica no tienen un impacto real. Estas políticas a menudo quedan en papel, sin acciones concretas ni esfuerzos para lograr una diversidad e inclusión efectivas. “Una verdadera política de inclusión se evidencia cuando se realiza un trabajo de sensibilización con los equipos de recursos humanos y se ofrece capacitación a la población extranjera para facilitar su adaptación”, especificó la especialista.

Los que más contratan a personal extranjero

La experta indicó que el 52% de los extranjeros en cargos de mandos medios y directivos (gerentes) en empresas locales son empleados principalmente por compañías de servicios, industriales y tecnológicas .

“En el caso del personal venezolano, sus condiciones educativas suelen ser más favorables, destacándose en el manejo del inglés y en habilidades blandas, especialmente para el sector de servicios. La mayoría del personal extranjero contratado en Perú proviene de Venezuela, cuya población en el país supera el millón”, explicó.

El estudio también reveló que el 47% de las empresas percibe ventajas en la contratación de personal extranjero, siendo esta percepción más común en grandes empresas (52%). Las ventajas percibidas incluyen la capacidad de competir en mercados globales y la diversidad de pensamiento que estos empleados aportan, acotó la directora de Glue Consulting.

¿Existen diferencias salariales entre el personal extranjero y el local? Aunque el estudio no lo detalla explícitamente, la analista señaló que, en los focus group realizados como parte de la investigación, los profesionales extranjeros indicaron que existen formas sutiles de pagarles menos por su trabajo. “No se les remunera por horas extras o se les asignan más funciones de las inicialmente acordadas. La situación se agrava en el caso de las mujeres con carga familiar. El estudio también reveló que, en muchos casos, no se les entrega el contrato laboral. Estas prácticas son más comunes en cargos de mandos medios y operativos”, aclaró.

De cara al futuro, se prevé que la contratación de personal extranjero por parte de las empresas en Perú continuará en aumento, impulsada por el crecimiento de la migración, especialmente en los sectores de servicios y tecnología .

TE PUEDE INTERESAR SOBRE EMPLEO

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.