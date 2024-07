“La forma de trabajar ha cambiado drásticamente con el tiempo, es por ello que como empleada valoro la flexibilidad en cuestión de horarios y sobre todo que las empresas entiendan que no somos robots, sino personas que tienen diversas prioridades como la familia, estudios, viajes y basándonos en ello nos planteen flexibilidades o beneficios que compensen la jornada laboral, dándonos estabilidad y comodidad”.

Sin embargo, existen casos donde, por diferentes factores, el empleado desarrolla un desgaste psicológico en el trabajo que no solo afecta su bienestar personal, sino que también los puede llevar a decisiones drásticas, como la renuncia. Según el estudio “Work in Progress 2024″, elaborado por Buk las personas que sufren de altos niveles de estrés laboral son 4.5 veces más propensas a tener la intención de dejar su puesto.

Gestión.pe conversó con especialistas quienes nos dan una mirada completa a los factores de riesgo que detonan una renuncia y qué se podría hacer desde el área legal.

Salud mental y su importancia en el trabajo

La salud mental se entiende por el bienestar emocional, psicológico y social en una persona, estos complementos influirán en la forma que pensamos, sentimos y actuamos en distintos escenarios.

En cuanto al ámbito laboral, Sandra Céspedes, profesora de Pacífico Business School, nos comenta que “es un aspecto fundamental en una empresa e influye en cómo se desarrolla el empleado en el campo, además tiene injerencia en la productividad, satisfacción laboral y calidad de vida”

La importancia de este aspecto en las organizaciones puede implicar un impacto directo en el desenvolvimiento de las funciones de los colaboradores. “Un ambiente laboral que promueve la salud mental no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también fomenta el autocuidado e innovación”.

Cuidar la salud emocional en el trabajo puede prevenir problemas más serios como el burnout o los trastornos de ansiedad y depresión. Esto no solo beneficia a los empleados individualmente, sino que también mejora el clima organizacional y contribuye a un rendimiento general más sólido y sostenible de la empresa”, agregó.

Por otro lado, Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, señaló que “la salud mental es un factor que muchas veces se camufla en el rol de función de cada empleado, esto se debe a la no detección de probables problemas como la depresión, estrés o hasta la bipolaridad que muchas veces en los procesos de selección no logran examinar ese tipo de factores, pudiendo generar un problema dentro de la persona sin que eso se pueda traducir por parte de los empleadores”

Factores de riesgo

Según los especialistas, existen cuatro factores de riesgo que afectan la salud mental del trabajador:

Estrés y sobrecarga de trabajo: las cargas de trabajo excesivas, tiempos justos y falta de recursos pueden llevar a los empleados a sentir una presión constante, desencadenando un estrés crónico que no solo afecta a la productividad; sino que puede generar ansiedad y agotamiento.

Falta de reconocimiento: la ausencia de reconocimiento y apoyo laboral por parte de los líderes causará sentimientos de desmotivación y abandono, por lo que esos colaboradores son más propensos a buscar otras oportunidades laborales donde se sientan más apreciados.

Mal ambiente laboral: trabajar en un entorno negativo donde estén en constantes conflictos puede llevar a los trabajadores a tener un desgaste emocional y con ello presentarse problemas como ansiedad y depresión.

Falta de Equilibrio entre Vida Laboral y Personal: jornadas largas de trabajo, la falta de flexibilidad y no poder desconectarse al 100% pueden afectar negativamente las relaciones personales y la calidad de vida.

Detonante de renuncias

El desgaste emocional por la acumulación de factores de riesgo harían que el colaborador tome la decisión de terminar su vínculo laboral. Según la profesora de Pacífico Business School en el Perú, tres serían las causas principales.

“Del 100% de renuncias voluntarias, entre el 70- 75% producto a la relación con el líder y solo entre el 25- 30% producto a un mal clima. Sin embargo, las renuncias voluntarias tempranas son muchas veces porque el empleado no hace fit cultural con la organización, representando un 20-25%, este último no necesariamente ha generado afectación en la salud mental”

Principales detonantes de renuncia (Foto: Diario Gestión)

Pese a que estas tres causas principales afectan directamente desempeño y motivación laboral, producto de la situación económica, muchos empleados continuarían en sus trabajos, así lo afirma Ernesto Rubio. “Solo 2 de 10 trabajadores deciden renunciar por mala relación con su jefe o presión laboral extrema”

“La situación económica actual permite que personas que adolecen de problemas de salud mental sigan trabajando por necesidad de proveer a sus familias. También, encontramos que 7 de 10 personas deciden mantener sus empleos a pesar de presentar un mal clima , solo las personas de sector A-B optan por renunciar porque su situación económica familiar se los permite”, agregó.

Los especialistas señalan que los colaboradores no optan por la renuncia voluntaria en su mayoría, ya que no percibirían ningún beneficio económico, cayendo muchos en la renuncia silenciosa o “quiet quitting” que consiste en la desconexión sutil y gradual de su trabajo expresando su insatisfacción a través de ciertos comportamientos.

La mirada legal

Existen factores que afectan la salud emocional que podrían hacer renunciar a un trabajador; esto se puede prever y mediante el cumplimiento de dos normas: los programas de evaluación y monitores psicosociales e implementar la normativa establecida en la Ley de Salud Mental para el cuidado de los trabajadores.

Fernando Rodríguez, consejero del Área laboral de Miranda & Amado, nos explica cómo se puede abordar este tema desde el campo legal:

¿Hay alguna compensación por renuncias relacionadas con afectaciones a la salud mental?

La renuncia es una decisión unilateral del trabajador que no genera, de por sí, el derecho a una compensación adicional; es decir, a una indemnización. Ahora que pasa en este contexto, el trabajador podría optar por no renunciar e iniciar un reclamo interno informando la existencia de posibles actos de hostilidad en su contra y darle la oportunidad a la empresa de que se corrija dicha conducta. En el caso de que ello no ocurra o se haga de forma insatisfactoria, el trabajador podría darse por despedido y solicitar en la vía judicial una indemnización por despido arbitrario, lo cual podría tomar 3 a 4 años aproximadamente.

Si el problema de salud mental surge producto de un maltrato laboral, ¿cómo procede Sunafil?

La Sunafil se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de los empleadores. Entonces, si el trabajador considera que existen supuestos actos de hostilidad en su contra, puede denunciarlo. Lo que hace la Sunafil es verificar y determinar si el empleador, por ejemplo, ha realizado el monitoreo de factores de riesgos psicosociales en el trabajo. De verificarse un incumplimiento, es posible que se imponga una multa a la empresa.

Cuidados para el equilibrio

La investigación de “Work in Progress 2024″, también destaca que las prácticas laborales inclusivas y los programas de apoyo pueden hacer una diferencia notable en la salud mental y física de los equipos de trabajo, fomentando un ambiente laboral más equitativo y saludable.

En ese sentido, Sandra Céspedes comentó que “las organizaciones deberían realizar evaluaciones al menos semestrales donde se vean las percepciones de los colaboradores con respecto al entorno de trabajo y también reciban una retroalimentación de sus líderes. Por otro lado, el empleador debe tener reconocimientos hacia sus empleados para que tengan motivación y se sientan en un entorno favorable”.

Además, destacó que “generar espacios de desconexión es vital para que las personas puedan disfrutar de su tiempo libre y no sentirse saturados”

Por su parte, el CEO de Ronald Carrer Services enfatizó que “los trabajadores deberían tener alternativas para recuperar la salud mental, como realizar actividades fuera del trabajo que les aporten bienestar”.

“En cuanto a las empresas, podrían tener mayores espacios de charlas informativas que puedan contribuir en el fortalecimiento emocional de su equipo y tener una comunicación más asertiva de los líderes”, finalizó.

Te puede interesar

SOBRE EL AUTOR Carla Vilca Vásquez Egresada de la carrera de comunicación y periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en redacción digital y manejo de redes sociales. Actualmente, se desempeña como practicante de redacción web en Diario Gestión.