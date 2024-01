España se consolida como segundo destino de las empresas multinacionales de origen latinoamericano, sólo por detrás de EE.UU., y como primera puerta de entrada de estas compañías en el mercado europeo, según un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

El documento, presentado este jueves en la Fundación Casa de México en España, señala que las multilatinas ubican el 88% de sus filiales entre América del Sur y México y otro 7% en Estados Unidos y Canadá, siendo las mexicanas y las brasileñas las más diversificadas.

Ahora bien, la dinámica de las inversiones parece indicar que hay una tendencia a expandirse progresivamente hacia otras regiones como Europa y más concretamente hacia España.

“Se percibe una vigorosa expansión hacia España de las multilatinas, con una llegada cada vez más intensa, encabezadas por las mexicanas, seguidas de las brasileñas, colombianas y argentinas”, afirmó en la presentación del informe su autor, el miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá de Madrid y profesor del máster de RRII del IEB Ramón Casilda Béjar.

El estudio especifica que, actualmente, las multilatinas cuentan con una presencia creciente en la economía internacional y se encuentran directa o indirectamente en 114 países desarrollados y emergentes.

En el año 2022, lograron niveles históricos de inversión extranjera directa, con un total de US$ 74,677 millones, lo que representa un incremento del 80%, respecto del año anterior, de la inversión desde América Latina y el Caribe hacia la misma región u otros destinos como España. Este crecimiento se debió principalmente a las de origen brasileño y mexicano.

También asegura que España apuesta y se refuerza como centro de operaciones para las multilatinas, pues cuenta con posiciones diferenciadoras positivas y competitivas, facilitando el acceso a los mercados de Europa , Norte de África y Oriente Medio.

En el período 2011-2020, España contaba con un ‘stock’ latinoamericano de 48,631 millones de euros (US$ 52,602 millones), algo inferior a los 51,300 millones de euros (US$ 55,799 millones) de 2019, aunque en 2021 registró un suave descenso hasta los 47,168 millones de euros (US$ 51,304 millones).

No obstante, la tendencia ha sido creciente, ya que durante el período 2011-2020 aumentó un 92%.

Por países, el principal es México, que cuenta con 28,004 millones de euros (US$ 30,459 millones) (57 % del total); seguido de Argentina, 8,076 millones de euros (US$ 8,784 millones) (16%); y de Venezuela, 5,040 millones de euros (US$ 5,482 millones) (10%).

Únicamente Francia, Estados Unidos y Reino Unido han invertido más en España que las empresas latinoamericanas, que superan en volumen invertido a otras economías emergentes como China, dicta el informe.

Este documento se ha presentado en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza.

