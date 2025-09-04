Una unidad de Pontegadea, la oficina familiar de Ortega, está en contrato para vender 366 Madison Ave. al grupo Sioni por unos US$ 50 millones, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

El precio representa un descuento del 57% respecto a los US$ 115.5 millones que la firma de Ortega pagó en 2006 por el edificio, ubicado cerca de Grand Central Terminal. La operación está siendo gestionada por la firma de corretaje Eastdil Secured.

Portavoces de Pontegadea y Sioni no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Eastdil declinó hacer declaraciones.

Ortega, fundador de la cadena de ropa Zara, ha construido un imperio inmobiliario con edificios en Europa y en todo Estados Unidos. A comienzos de este año compró el Hotel Banke en París por € 97 millones (US$ 113 millones). La compañía también adquirió un edificio en la Avenida Diagonal de Barcelona.

La fortuna de Ortega está valorada en más de US$ 104,000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Posee el 59% de Inditex SA, propietaria de varias marcas de ropa.