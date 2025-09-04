Amancio Ortega, el hombre más rico de Europa, según revista especializada. (Foto: EFE)
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La firma del multimillonario Amancio Ortega está vendiendo un edificio de oficinas en Manhattan por menos de la mitad del precio que pagó hace casi dos décadas.

