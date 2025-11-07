Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, matando a tres personas, dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El nuevo ataque eleva el número de muertos de la controvertida campaña antinarcóticos de Washington a al menos 70.

Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque en la red X, el cuál según él, tuvo lugar en aguas internacionales como en ataques anteriores, y estaban dirigidas a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos", escribió Hegseth en X.