Jefe del Pentágono publicó en X imágenes de la operación antidrogas. Foto: referencial /Pete Hegseth / X
Jefe del Pentágono publicó en X imágenes de la operación antidrogas. Foto: referencial /Pete Hegseth / X
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia AFP
Agencia AFP

Fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, matando a tres personas, dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El nuevo ataque eleva el número de muertos de la controvertida campaña antinarcóticos de Washington a al menos 70.

Hegseth publicó imágenes aéreas del ataque en la red X, el cuál según él, tuvo lugar en aguas internacionales como en ataques anteriores, y estaban dirigidas a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. podría cerrar partes de su espacio aéreo si se prolonga el cierre de Gobierno

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos", escribió Hegseth en X.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela
Jefe del Pentágono publicó en X imágenes de la operación antidrogas. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Jefe del Pentágono publicó en X imágenes de la operación antidrogas. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de Trump admite que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela
Donald Trump hablaría con el alcalde electo Zohran Mamdani, solo si él lo busca primero
Negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos siguen detenidas tras enojo de Trump
Trump en America Business Forum: EE.UU. debe elegir “entre el comunismo o el sentido común”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.