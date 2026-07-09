La Fiscalía estatal de Nueva York anunció este jueves una demanda contra varias empresas, entre ellas 3M, DuPont y Chemours, por contaminación ambiental y perjuicios a la salud pública durante décadas mediante sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), conocidas como tóxicos o compuestos “permanentes”.

La fiscal de Nueva York, Letitia James , argumentó que las empresas fabricaron, promocionaron y vendieron PFAS, “que sabían que eran tóxicos, para su uso en productos de consumo” y “engañaron” al público sobre su exposición a los mismos, por lo que reclama compensación por daños y labores de limpieza.

Esta demanda, sujeta a las leyes del estado de Nueva York e interpuesta en un tribunal estatal de su capital, Albany, se suma a otras tantas impulsadas por diferentes jurisdicciones en Estados Unidos en los últimos años, que en algunos casos han derivado en cuantiosas multas contra las empresas de productos químicos.

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La Fiscalía denunció que estas multinacionales desarrollaron los PFAS en la década de 1940, tras lo que empezaron a usarse en productos generales de consumo por sus propiedades y tratamientos resistentes al agua y las manchas, como ropa, embalajes, utensilios de cocina antiadherentes o cosméticos, y supieron de su toxicidad en torno a 1970.

“Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades han soportado injustamente los costes de proteger a la gente de estos tóxicos químicos permanentes y limpiar su contaminación”, dijo James en la nota. La fiscal reivindicó que las “empresas responsables de la contaminación con PFAS rindan cuentas” y pidió que sean sometidas a un juicio.

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La demanda incluye también a las empresas Corteva y EIDP, que formaron parte de DuPont en el pasado.

La contaminación por PFAS ha propiciado miles de demandas individuales, colectivas y de diferentes jurisdicciones en EE.UU., así como fuera del país, contra las fabricantes de estos productos de uso común.

A finales de junio, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. alcanzaron un acuerdo, pionero a nivel federal, con Chemours para resolver las acusaciones de que contaminó con PFAS las aguas de ríos de Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental, a cambio de US$ 450 millones.