Lionel Messi y su equipo del Inter Miami jugarán contra los New York Red Bulls en Harrison, Nueva Jersey, el 26 de agosto. El viernes por la mañana, el precio más bajo de un boleto individual en Ticketmaster era de US$ 496, y algunos llegaban a los US$ 10,000.

En comparación, el valor de las entradas para el partido del domingo entre los Red Bulls y el DC United partía en solo US$ 10.

Los boletos para la aparición de Messi en Nueva York son incluso más caros que en su nuevo estado de residencia, Florida. Una entrada individual para un partido en el que el Inter Miami jugará como local contra Nashville SC el 30 de agosto costaba entre US$ 172 y US$ 2,000.

El aumento de los precios pone de relieve el atractivo de Messi, la superestrella argentina de 36 años que llevó a su selección nacional a la victoria en la Copa Mundial de la FIFA el año pasado.

Dan Hunt, copropietario del equipo FC Dallas, dijo que el efecto indirecto del traslado de Messi desde Europa hasta Estados Unidos se extenderá a toda la Major League Soccer, lo que elevará las valoraciones de los clubes y ayudará a atraer talentos.

Las entradas para el partido donde el Inter Miami jugó como visita contra el FC Dallas a principios de este mes se agotaron en 10 minutos.

Los seguidores de los Red Bulls ya se están preparando para que aparezcan los fanáticos de Messi. El Viking Army, uno de los grupos de aguerridos seguidores del equipo, advirtió el jueves que “no se permitirán camisetas de Messi” en el South Ward, la zona ubicada detrás de la portería y reservada para los fanáticos.