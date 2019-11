Durante los últimos años, las alcachofas se han posicionado como uno de los vegetales más importantes en el mercado estadounidense, lo cual se ve reflejado en el aumento del consumo per cápita desde 1 libra (0.45 kg) a 1.35 libras (0.61 kg) en los últimos 20 años, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), citadas por la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.

Al consumo de este vegetal se le atribuyen diversos beneficios para la salud como proteger de enfermedades cardiovasculares y ayudar a combatir altos niveles de colesterol, además de ser bajo en calorías y una buena fuente de fibra.

Adicionalmente, de acuerdo a un estudio elaborado por USDA en el año 2004, posee una mayor cantidad de antioxidantes que cualquier otro vegetal.

Un punto que confirma la relevancia que este producto viene tomando en el mercado estadounidense es el nivel de la producción doméstica de alcachofas frescas, cuyo valor pasó desde US$ 55 millones en el año 2014 hasta US$ 63 millones durante el 2018, según la consultora especializada Statista.

Si bien Estados Unidos cuenta con cultivos de alcachofa concentrados en el estado de California, también importa este producto fresco con ingresos totales de US$ 2 millones en el último año de acuerdo a cifras del Departamento de Comercio (USITC, por sus siglas en inglés) principalmente del México, que representa el 92% del total importado.

En ese sentido, es importante entender la demanda y las preferencias de los consumidores con el fin de identificar dónde estarían las oportunidades comerciales para este producto.

Así, el reporte de Tendencias Frescas elaborado por The Packer en el 2018 indica que el 43% de personas consultadas respondieron haber adquirido este producto en los últimos doce meses.

En este mismo grupo, el 53% tuvo preferencia por el vegetal convencional frente a un 18% del tipo orgánico. Asimismo, conocer las zonas geográficas de mayor consumo dentro de Estados Unidos permite tener una mayor comprensión de la demanda.

De esta forma, el estudio de The Packer también ha identificado al oeste como la región más propensa a adquirir alcachofas frescas y la primera región en consumir este producto durante seis años consecutivos con una probabilidad de 18%, seguida del noreste con 9%, y finalmente el oeste medio y el sur del país con 8% cada una.

Además del consumo de las alcachofas como producto fresco, existe una mayor oportunidad comercial en el segmento de productos con valor agregado que tienen como insumo a este vegetal, por lo que se deberá prestar especial atención a las tendencias en alcachofas procesadas.

Así, los estadounidenses tienen preferencia por productos de envase individual como corazones de alcachofa en conserva, los cuales son utilizados principalmente como aditivos para ensaladas, pizzas y pastas, entre otras preparaciones.

Este punto también es evidenciado por las cifras de importación que, de acuerdo con USITC, alcanzaron los US$ 139 millones de este producto en conserva en el 2018, lo que representó una disminución de los envíos totales de 9% con respecto al año anterior.

Posicionamiento peruano

La relevancia para el Perú reside en el posicionamiento logrado, por lo que, a pesar de la caída de las importaciones totales del país del norte, las exportaciones peruanas aumentaron en 5.1% hasta los casi US$ 91 millones en el mismo periodo.

Con ello, Perú se posiciona como el principal proveedor de este mercado, con un participación de 66%, y mantiene un amplio liderazgo frente a otros países competidores como España, Italia y Chile, que contaron con envíos de US$ 29 millones, US$ 9 millones y US$ 5 millones y participaciones de 21%, 6% y 3%, respectivamente.

Parte de este liderazgo ha sido logrado gracias al acuerdo comercial, que permite ingresar al mercado estadounidense con un precio más competitivo, y a la alta calidad del producto peruano respecto al resto de países proveedores.

En ese sentido, empresas importadoras como Napoleon Co., Anchana International y la cadena de tiendas minoristas Trader Joe’s cuentan entre su oferta con este producto originario del Perú.

Productos más elaborados

Adicionalmente, las alcachofas se utilizan como ingredientes en otro tipo de productos como cremas para untar, salsas, tapenades, productos listos para consumir e incluso, gracias a su contextura, las alcachofas son utilizadas como relleno de pastas.

Por ejemplo, marcas como Kitchen of Love han desarrollado productos “ready to eat” que incluyen alcachofas dentro de sus ingredientes. Otro ejemplo son Cara Mia, Elki’s Gourmet y Stone Wall Kitchen, las cuales cuentan con productos como bruschettas, pestos y salsas a base de alcachofas.

En ese sentido, empresas peruanas del sector podrían desarrollar e innovar productos más elaborados, como ya vienen realizando algunas de ellas. Entre estas se encuentran Danper Trujillo y Virú, que también fabrican este tipo de productos utilizando este vegetal como insumo.

Por ello, las empresas peruanas deben aprovechar el posicionamiento logrado en este mercado para poder llegar a una mayor base de consumidores.

Entre ellas se debería considerar la identificación de distribuidores e importadores de productos terminados en aquellos territorios con mayor demanda.

Por otro lado, en la medida que las empresas brinden información nutricional e ilustren con recetas o métodos de preparación de las alcachofas al consumidor americano, se permitirían mayores alcances en la presencia de este producto en el mercado de Estados Unidos.