Elon Musk pasó años construyendo su prestigio como un titán de los negocios y visionario tecnológico, desestimando a críticos y escépticos para convertirse en la persona más rica del planeta.

Sin embargo, a medida que Musk ganó poder en Washington en los últimos meses, su popularidad ha disminuido, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Solo el 33% de los adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable de Musk, la cara pública que empuña una motosierra, publica a altas horas de la noche y lleva un sombrero de campaña en los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir y reformar el gobierno federal. Ese porcentaje ha bajado del 41% en diciembre.

Ernest Pereira, de 27 años, demócrata que trabaja como técnico de laboratorio en Carolina del Norte, expresó: “Fue una pena que arruinara su reputación. Se creyó su propia popularidad”.

La encuesta encontró que alrededor de dos tercios de los adultos creen que Musk ha tenido demasiada influencia sobre el gobierno federal durante los últimos meses, aunque esa influencia podría estar llegando a su fin. Se espera que el empresario multimillonario deje su trabajo en la administración en las próximas semanas.

Musk es notablemente menos popular que el esfuerzo general por reducir la fuerza laboral del gobierno, que Trump ha descrito como inflada y corrupta. Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos creen que el presidente republicano ha ido demasiado lejos en la reducción del tamaño de la fuerza laboral federal; 3 de cada 10 piensan que está en el objetivo y el 14% quiere que vaya aún más lejos.

Susan Wolf, jubilada de 75 años de Pensilvania, cree que el gobierno federal es demasiado grande, pero Musk ha “hecho un desastre de todo”.

“No confío en él”, dijo. “No creo que sepa lo que está haciendo”.

Wolf, quien no está registrada con un partido político, comentó que el éxito de Musk en el sector privado no se traduce en Washington.

”Él piensa que se maneja un gobierno como se maneja un negocio. Y no se hace así”, comentó. “Uno es para el beneficio de la gente, y el otro es para el beneficio de la corporación”.

Gran parte de la reducción se ha realizado a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que fue idea de Musk durante la campaña del año pasado. Miles de empleados federales han sido despedidos o forzados a renunciar, se han cancelado contratos y agencias enteras han quedado paralizadas.

Musk ha logrado proporcionar una dosis de terapia de choque al gobierno federal, pero no ha alcanzado otros objetivos. Después de hablar sobre recortar el gasto en US$ 1 billón establecido un objetivo mucho más bajo, de US$ 150,000 millones. Incluso alcanzar esa cantidad podría resultar un desafío, y con regularidad, DOGE ha exagerado su progreso.

Se espera que Musk comience a dedicar más tiempo a Tesla, su fabricante de automóviles eléctricos que ha sufrido una caída en los ingresos mientras él trabajaba para Trump. Musk dijo a los inversores en una conferencia reciente que “ahora que el trabajo principal de establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental está hecho”, espera dedicar solo “un día o dos por semana a asuntos gubernamentales”.

En su trabajo para la administración, Musk ha continuado una evolución política hacia la derecha. Aunque el empresario nacido en Sudáfrica nunca fue fácil de categorizar ideológicamente, defendió la lucha contra el cambio climático y a menudo apoyó a candidatos demócratas.

Ahora critica “el virus de la mentalidad woke” y advierte sobre el colapso de la civilización occidental por las amenazas de la migración ilegal y el gasto excesivo del gobierno.

La política cada vez más conservadora de Musk se refleja en las encuestas. Solo 2 de cada 10 independientes y aproximadamente 1 de cada 10 demócratas ven a Musk favorablemente, en comparación con alrededor de 7 de cada 10 republicanos.

Además, mientras que alrededor de 7 de cada 10 independientes y aproximadamente 9 de cada 10 demócratas creen que Musk tiene demasiada influencia, solo alrededor de 4 de cada 10 republicanos sienten lo mismo.

Mark Collins, de 67 años, gerente de almacén de Michigan que se ha inclinado hacia los republicanos en los últimos años, dijo que Musk “maneja un barco bien ajustado” en sus empresas, “y el gobierno definitivamente necesita ajustarse”.

“Está limpiando toda la basura”, señaló. “Me encanta lo que está haciendo”.

Los republicanos son mucho menos propensos que los demócratas a preocuparse por verse afectados por los recientes recortes a las agencias, servicios o subvenciones del gobierno federal. Solo el 11% dijo que están “extremadamente” o “muy” preocupados de que ellos o alguien que conocen se vean afectados, mientras que alrededor de dos tercios de los demócratas y el 44% de los independientes tienen esos temores.

La encuesta de AP-NORC de 1.260 adultos se realizó del 17 al 21 de abril, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.