Donald Trump firmó una orden para que el Departamento de Comercio revise las importaciones de cobre, lo cual devendría en la imposición de aranceles a los exportadores de cobre más relevantes del mundo: Chile, Canadá, México y Perú, entre ellos.

“Tendrá un gran impacto” , mencionó el presidente de Estados Unidos antes de estampar su rúbrica en la disposición ejecutiva. Poco después, precisó que el cobre es un material crítico y su suministro es vital para la seguridad del gigante norteamericano, sin embargo, atraviesan un “problema significativo” de dumping en el mercado en desmedro de la producción y manufactura del metal rojo y sus derivados.

¿Por qué Estados Unidos aplicará más aranceles al cobre?

“Estamos poniendo sobre aviso a los países que nos han tratado injustamente”, añadió. Dicha orden delega al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a analizar si la alta dependencia de las importaciones cupríferas son un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. De comprobarse se aplicarían políticas que restrinjan su ingreso.

Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, mencionó que la gestión de Trump intenta frenar la expansión del cobre de China. Además, apunta a restaurar la minería, fundición y refinación del cobre estadounidense ante las posibles necesidades militares y tecnológicas.

No es un secreto que para Donald Trump una de sus metas es garantizar que las importaciones sean de similar tamaño a las exportaciones para que no haya déficit comercial. No obstante, en caso del cobre, Estados Unidos tiene superávit. El riesgo para la soberanía nacional se da por las previsiones de oferta y demanda en el marco de la transición energética global.

¿Cuánto cobre le compra Estados Unidos al Perú?

Estados Unidos es el tercer receptor de cobre despachado por el Perú (2.4% del total), de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Minem —a diciembre del 2024—.

En primer lugar se encuentra China, con 72.5%. Le siguen Japón (7.1%) y Corea del Sur (2.5%). Cabe anotar que Perú es uno de los productores de cobre más importantes del mundo: según Estados Unidos, nuestro país fue desplazado del segundo lugar por la República Democrática de El Congo.

El Minem señala que el precio promedio del cobre al cierre del año pasado fue de 404.58 centavos de dólar por libra, lo que implicó una caída de 1.7% por factores como la prolongada crisis del sector inmobiliario global; el alza de la oferta del cobre y de las existencias en la Bolsa de Futuros de Shanghái; así como por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que fomentaron la incertidumbre económica en los grandes consumidores de metales y la guerra entre Ucrania y Rusia y en Medio Oriente.

TEMAS QUE TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR SOBRE COBRE:

Con información de EFE y AP.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.