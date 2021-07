EEUU







Docenas de estados de EE.UU. demandan a Google por “comisión extravagante” en su Play Store La Play Store de Google se utiliza mucho más que productos similares de Amazon.com Inc, Samsung Electronics Co Ltd , Huawei Technologies Co Ltd y otros. La nueva demanda recibió elogios de Meghan DiMuzio, directora ejecutiva de Coalition for App Fairness, que representa a empresas como Match Group Inc y Spotify Technology SA que se oponen a algunas de las reglas de la Play Store.