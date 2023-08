El debate sobre la inseguridad se coló en el cierre de la campaña electoral argentina con vistas a las primarias que se celebran el próximo domingo, después de que los principales candidatos suspendieran sus mítines finales por la muerte violenta de una niña de 11 años en la provincia de Buenos Aires.

Pese a que varios aspirantes a la Presidencia propugnan en sus discursos por la mano dura y la represión para acabar con el crimen en el país suramericano, la realidad económica de Argentina es la que centró buena parte de las alocuciones políticas tanto en actos públicos como en entrevistas en los medios de comunicación.

Sin embargo, el asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años, en la localidad bonaerense de Lanús, en la periferia de la capital argentina, cuando este miércoles iba a la escuela y fue abordada desde una motocicleta por dos personas que querían robarle la mochila, paralizó de golpe la campaña electoral y sirvió para devolver al primer plano el problema de la inseguridad.

Los dos precandidatos más identificados con ese discurso de dureza para frenar la delincuencia, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ultraliberal Javier Milei, se expresaron en la víspera acerca de la situación del país en materia de inseguridad.

“No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”, escribió en Twitter la aspirante de la alianza opositora Juntos por el Cambio, en cuya interna compite con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, más moderado en su programa.

Por su parte, Milei indicó en la misma red social que busca “terminar con este modelo que defiende a los delincuentes y volver al único modelo que funciona: la represión del delito sin titubeos”.

Este jueves, poco antes de la despedida pública con globos blancos por las calles que los vecinos de la niña dieron al paso del cortejo fúnebre, el ministro argentino de Seguridad, Aníbal Fernández, alegó que esa no era su jurisdicción y espetó: “No tengo por qué meterme. La realidad es que nosotros no participamos y no le puedo contar de lo que no participo”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aspira a revalidar su cargo en octubre, declaró en una entrevista radial que el caso “expone crudamente un conjunto de problemáticas de lenta y difícil solución” y que no quería hablar “de estos temas con consignas facilistas”, en alusión a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien dijo que “las situaciones de este tipo se resuelven fácil en Argentina”.

LEA TAMBIÉN: Aspirantes a la presidencia de Argentina enfrentan enigma sobre devaluación

Este miércoles, Morena Domínguez sufrió un robo desde una moto (por los vulgarmente denominados ‘motochorros’), fue arrastrada por el suelo y, según la autopsia, recibió un “fuerte golpe abdominal”, que le causó una hemorragia interna, lo que le provocó la muerte en el hospital Evita, de Lanús, al que fue trasladada tras el ataque.

Por el caso, hay dos personas detenidas, acusadas de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, Argentina registró una tasa de 4.2 homicidios dolosos cada 100,000 habitantes en 2022, un 7.2% menos que el año anterior.

Sin embargo, la situación es más grave en provincias del país como la de Santa Fe (centro), donde la cifra aumentó a 11.3 víctimas cada 100,000 habitantes, especialmente por la incidencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico en la ciudad de Rosario.

En la provincia de Buenos Aires, la cifra global fue inferior (3.7), pero en el distrito más poblado del país, con casi 11 millones de habitantes, de los que 7.3 habitan en sólo 10 municipios -uno de ellos Lanús-, existen focos de alta peligrosidad por el contexto socioeconómico.

Argentina celebrará este domingo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, de las que saldrán los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre próximo.

Fuente: EFE

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí