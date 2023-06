Este martes en Gestión a la N, Claro se pronunció sobre la medida cautelar del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) que dictó en favor de Telefónica, la cual prohíbe que sus competidores usen sus aplicativos móviles, para vender chips en la calle. “Lo que considera el regulador para dar esa prohibición: que los aplicativos se habrían diseñado con el único propósito de servir para hacer ventas”.

“Este es un argumento que no resiste el menor análisis, porque los aplicativos móviles no son exclusivos de las empresas de telecomunicaciones”, indicó Rosa María Gálvez, directora legal de Claro.

“Esta medida cautelar ha puesto al Osiptel en contra de Claro, Entel y Bitel. Nos ha prohibido, a los tres operadores, el uso de estos aplicativos de venta móvil. El sustento que origina esta medida es una denuncia de Telefónica, en la que señala que habría perdido participación en el mercado, debido a que Claro y los otros dos operadores habríamos realizado ventas en la vía pública. Como había habido esta venta que Telefónica no ha realizado habríamos generado una ventaja competitiva que le habría hecho perder mercado. Ese es el argumento de telefónica y que recoge Osiptel”, agregó.

La representante de la operadora, dijo que el Osiptel indica como sustento de la necesidad de haber dictado esta medida cautelar que Telefónica ha sostenido que la comercialización del servicio público móvil por parte de sus tres competidores habría afectado significativamente sus ventas en los últimos meses y que habría generado una caída de casi el 32% de sus ventas.

“Hoy, el Estado peruano y los operadores de telecomunicaciones trabajamos incansablemente para llevar el servicio de todo el país y la herramienta por excelencia, para llegar a estas zonas, son los aplicativos”, resaltó Gálvez.

Según explicó, uno de los efectos de la medida cautelar, además de las menores ventas de las tres operadoras, es la afectación a la población. “A las personas que comercializan con nuestros aplicativos (...) Confío en que el cuerpo colegiado va a poder medituar toda la documentación probatoria que hemos presentado para revertir esta medida. Porque si ello no ocurre, el 47.5% de centros poblados que hoy en día ya cuentan con una cobertura móvil no podrían acceder al servicio de las tres operadoras. Si quieren adquirir un servicio de estas tres operadoras no lo van a poder hacer”.

