El último jueves, en diálogo con este diario, la directora legal de América Móvil (Claro) -una de las operadoras afectadas con la cautelar- consideró que la decisión del regulador estaría generando un “monopolio de facto” a favor de Telefónica (Movistar) que no ha sido considerada en la medida, ya que fue la que presentó la denuncia contra sus competidores por competencia desleal.

“Está es una medida cautelar ilegal. Lo que está haciendo el Osiptel es un monopolio de facto , ya que cuando la gente quiera comprar (una línea prepago) solo va a poder hacerlo a Telefónica. Ha nadie más” explicó Rosa María Gálvez.

Para la ejecutiva, la cautelar no es una acción contra la venta ambulante ni contra incumplimiento normativo, sino para favorecer a un operador, en este caso Telefónica (Movistar).

“Osiptel es un agente de competencia, que no puede poner en una resolución que Telefónica ha perdido mercado. Es decir, como ha perdido mercado, el regulador lo apapacha y juntos redactan una denuncia prohibiendo a todos los competidores que vendan por app. Tiene una venta competitiva (Telefónica) que será irreparable, ya que las ventas que no haremos las demás no la vamos a poder recuperar”.

“Lo que es grave es el hecho de que Telefónica y Osiptel se han puesto de acuerdo para que (Telefónica) tenga una ventana de oportunidad y pueda remontar el mercado, la que ha perdido por mérito propio. Acá hay un trasfondo turbio”, sostuvo Claro.

A través de la app móvil, Claro subraya que se genera el 60% de sus ventas prepago, es usado por 9,300 puntos de venta a nivel nacional, siendo la fuente de trabajo de 100,000 personas (entre puestos directos e indirectos).

Telefónica a Claro: “Este no es un lío entre operadoras”

Ante esta situación, en diálogo con Gestión, Telefónica (Movistar) consideró que el tema de fondo “no es un lío entre operadoras”, ni está relacionado con las ventas.

Ana Claudia Quintanilla, gerenta de regulación de Telefónica del Perú (Movistar), explicó que la medida dispuesta por Osiptel también afecta sus ventas, al resaltar el tema de la prohibición de venta ambulatoria.

“Por supuesto que esta normativa va a afectar nuestras ventas, especialmente cuando los competidores han decidido no acatar(la). Ningún operador puede estar por encima de la ley y anteponer sus ventas a la seguridad de sus clientes, de todos los peruanos”, precisó.

Cabe recordar que la cautelar, materia de la controversia, señaló que esta operadora ha perdido participación de mercado (a 29.5%) por la caída en sus ventas, de más de 32% a marzo 2023 , a raíz de la comercialización del servició público móvil en la vía pública.

“Ninguna persona está autorizada a vender chips móviles de Movistar en la vía pública. Esta posición no es solo una declaración ya que hemos adoptado múltiples acciones de control para que esto suceda”, agregó.

¿Para Claro, la cautelar es un asunto de mercado y no de competencia desleal, ya que los beneficia principalmente?

No es un lío de operadores. Ojalá que el sector público y privado podamos actuar en cumplimiento de la ley y luchar contra la inseguridad ciudadana. Recordemos que la competencia desleal lo que busca es evaluar los daños, inclusive contra los consumidores y el orden público. Acá es claro que está produciendo un daño al orden público porque ya Osiptel lo ha comentado múltiples veces e incluso se ha unido el Ministerio del Interior, la Fiscalía y otros actores, al señalar que la venta de chips móviles en la vía pública expone los datos personales de los usuarios y es algo que está prohibido. Creería que un determinado grupo de operadores, más bien está en contra y en abierto desacato de la ley.

¿Osiptel está promoviendo un monopolio de facto como sostiene Claro?

Lo que creemos es que acá lo que se busca es no perjudicar a los consumidores. Nos preocupa que se ponga tanto foco en las ventas y que se la anteponga a la seguridad. Creemos que eso es lo central. Las operadoras tenemos que cumplir con el marco legal.

¿Hay una estrategia entre Telefónica y Osiptel a su favor ya que están perdiendo mercado?

Si hay una estrategia, pero es contra la inseguridad ciudadana. Tenemos que ser responsables y cumplir con las reglas que establece el Estado peruano. Si bien contamos con procedimientos sancionadores (impuestas por el Osiptel), hemos decidido, en cumplimiento del Marco legal vigente, acatar la prohibición de ventas de chips móviles en la vía pública, por lo que se han optado múltiples acciones que se han informado al regulador.

¿Cómo evitan que sus vendedores vendan en la vía pública a través de sus apps de ventas?

Ciertamente, la prohibición de Osiptel es para ventas en la vía pública. Para ello hemos adoptamos múltiples acciones en nuestro aplicativo de venta y con nuestros socios (fuerza de venta). Por ejemplo, asegurar -de manera adecuada- la identificación del vendedor con su huella dactilar en cada transacción en nuestra apps de ventas móviles; también realizamos el bloqueo de los permisos al app de ventas móviles de vendedores que no estuvieran identificados y que no tengan puntos de venta física; constantemente remitimos mensajes a la fuerza de venta de la prohibición de venta pública. Estas son algunas de las medidas que venimos adoptando para asegurar que nuestras herramientas de ventas se encuentren controladas y que no se usen para la venta ambulatoria de chips.

Pese a que lo indica, Claro nos mostró un video, que se grabó con la presencia de un notario, en la que se aprecia a un vendedor con el chaleco de Movistar vendiendo en la vía pública

Como parte de las acciones de control para verificar el cumplimiento de la norma (prohibición de venta chips en vía pública) hemos presentado medios probatorios ante el Osiptel en la que existen indicios que algún vendedor de l a competencia está simulando una venta en la calle como si fuera de Movistar, incluso usando chaleco de nuestra compañía. Esperemos que se realicen las investigaciones de manera rápida para que se esclarezcan estos hechos, que nos apena

La cautelar indica que han pedido participación de mercado y que sus ventas a marzo han caída en 32%. ¿Cuánto representa ello en ganancias?

Hemos tenido impacto en ventas porque el resto (de operadoras) ha desacatado la norma. No tengo la cifra estimada, pero si hubo impacto en ventas. Más que preocuparnos por las ventas debemos estar preocupados por los fraudes y seguridad de los clientes.

Claro ha impugnado la cautelar emitida por Osiptel y entiendo que han hecho los mismo las otras dos operadoras afectadas e incluso no se descarta otras medidas legales como acciones de amparo. ¿Ustedes están analizando presentar alguna acción legal, si bien es cierto la cautelar nació sobre su denuncia?

Con independencia de las impugnaciones que realicen las operadoras y las demandas de amparo que se puedan presentar lo cierto es que la cautela está vigente y debió cumplirse en el plazo establecido (cinco días hábiles tras su emisión). Lo que hemos apreciado es que las operadoras han incumplido con la cautelar, es decir, no solamente están en abierto desacato de las normas del Osiptel sino que también han desacatado una orden de la autoridad.

¿Mientras se apela la decisión, acaso está no se ejecuta?

No, es vigente. Deben de cumplirla. Están en su derecho de impugnar lo que consideran conveniente. Es lamentable que se busquen acciones legales. La medida cautelar debió cumplirse el martes 30 de mayo. Una demanda de amparo no detiene el cumplimiento de una orden dada por la autoridad. Si el Cuerpo Colegiado Permanente del Osiptel se cerciora que no se ha cumplido estamos ante un desacato y resistencia de la orden de una autoridad. Todos contamos con múltiples canales de ventas de servicios móviles. Lo que está prohibiendo Osiptel es la venta ambulatoria, únicamente.

Otra si digo:

Un hecho que se puede comprobar a través del portal de Transparencia del regulador es que el 17 de mayo, cinco días antes de la emisión de la cautelar (22 de mayo) un grupo de ejecutivos de Telefónica se reunió con el señor Rafael Muente, presidente del Osiptel. Para Claro esta situación llama a suspicacias.

“ Hemos pedido los registros de acceso de Telefónica al regulador y resulta que han hecho mesas de trabajo según el regulador, lo que es una locura, como el (regulador) se va sentar con un operador para entre los dos diseñar una medida cautelar que les impida a los otros tres (operadores) vender. Lo que nos indigna es la injusticia ”, comentó a Gestión la directora legal de Claro.

”, comentó a la directora legal de Claro. Al especto, Telefónica (Movistar) explicó que, al ser el Osiptel un ente regulador, se tienen reuniones de trabajo frecuentemente con su presidente, al igual que las otras operadoras. No se descartó desde Telefónica una respuesta notarial a la operadora por insinuaciones que consideran falsas.

