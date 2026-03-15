América Tv apunta a diversas acciones, de modo de aumentar su participación en la torta publicitaria televisiva. (Difusión)
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Mayumi García
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América TV inicia el 2025 con diferentes proyectos en cartera, los cuales apuntan a no solo aumentar el portafolio de anunciantes, sino también a incrementar el ticket de facturación entre los clientes existentes, a partir de la diversificación de contenidos. En diálogo con Gestión, el gerente comercial de la compañía, Oscar Carbajal, brinda algunos detalles de la estrategia para este año.

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