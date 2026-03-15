En el 2024, ¿cómo cerró la operación de América Tv?

El cierre de año ha sido complejo para toda la industria publicitaria, en general. La torta publicitaria ha decrecido; sin embargo, mantenemos nuestra posición de liderazgo en audiencia, considerando que en el horario prime time, de lunes a domingo, más o menos nos ven 600,000 personas por minuto promedio. Esto nos convierte en el canal de televisión líder, no solo por los índices de audiencia, sino también en torno a facturación publicitaria.

¿Cuál es la representatividad de América Tv dentro de la torta publicitaria?

De la torta publicitaria en televisión, América tiene un share de 54%. Proyectamos cerrar este año con números de no menos de 60%.

Para este 2025, ¿hacia dónde apunta la estrategia comercial de América Tv?

Hemos generado muchas alianzas con socios estratégicos, las cuales de momento no podemos comentar. Pero, hemos desarrollado opciones que nos van a permitir incrementar el número de clientes activos y en los (anunciantes) que tenemos aumentar el ticket de facturación; además, de que hemos sacado adelante la reestructuración del equipo comercial. Actualmente, tenemos el mejor grupo comercial en lo que se refiere a medios de comunicación.

¿En qué se afianza esta estrategia comercial?

Nuestra propuesta de valor va más allá de América TV, pues ahora hablamos de América Multimedia. América Multimedia incluye a América Tv como principal actor, pero también se suman Canal N, que es nuestro canal dentro de la plataforma de cable; América 360, en el que desarrollamos acciones de BTL con nuestros diferentes anunciantes; y América filiales, el cual nos permite comercializar estratégicamente al interior del país, a través de un contenido local. También tenemos a América Digital, donde este año apuntamos a crecer sustancialmente y América Branded Content, el cual nos permite asociar una marca de manera orgánica con nuestras diferentes producciones locales.

De lo mencionado, ¿dónde estará el mayor foco, con posibilidad de ver un crecimiento notable?

Porcentualmente, el mayor crecimiento estará en la propuesta digital, dado que la base sigue siendo pequeña. No obstante, la apuesta seguirá siendo América TV, adicional a que continuaremos proponiendo formatos innovadores y disruptivos, independientemente de la plataforma.

¿Cómo están fortaleciendo la propuesta digital?

Hablamos del streaming, a través de América TVGO, donde no solo hemos relanzado el producto, sino también brindaremos contenido gratuito (sin costo de suscripción) este año. Ahora, parte de la programación de América Tv, también puedes verlo en América TVGO, pero la idea es que esta plataforma de streaming tenga un contenido propio.

¿A qué contenido apelarán para esta plataforma?

Nosotros tenemos los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial 2026. No obstante, no todos los encuentros lo vamos a transmitir en señal abierta, pues habrá algunos que serán entregados de manera exclusiva por medio de la plataforma de América TVGO, sin ningún costo.

¿Habrá algún otro producto digital?

Estamos trabajando en una plataforma de streaming, dirigida principalmente, a la generación Z. El nombre tentativo es Boom, pero todavía falta ratificar la disponibilidad de la denominación; en tanto, el contenido será de deportes. Lo que queremos es darle al usuario la posibilidad de que escoja la mejor pantalla posible; algunos se sienten cómodos consumiendo contenido de señal abierta y los más jóvenes, probablemente, viendo el mismo contenido en otra ventana.

¿Cuándo estará operativo Boom?

Apuntamos a que esté activa en marzo. Por el momento, nuestro CEO Fernando Muñiz se encuentra en una feria, en Miami, viendo las posibilidades de contenido para esta plataforma.

¿Cuáles son los resultados a nivel de facturación que esperan de Boom y América TVGO a cierre de año?

No podríamos hablar de porcentajes porque no es estratégico, pero lo que sí podemos adelantar es que la propuesta digital de América Tv va a tomar un mayor protagonismo este año. La capitalización de los ingresos será a través de la venta de publicidad y no por un modelo de suscripción.

¿Este foco en productos para la audiencia joven se debe a que América Tv no está llegando a estos segmentos?

El target principal de América TV es C y D, y hay un mito en torno a que los jóvenes de este segmento no consumen televisión, cuando en realidad, sí la ven. Nosotros al brindar una propuesta de valor multiplataforma lo que estamos dando es la posibilidad de que escoja una u otra opción. La elección será dependiendo de la comodidad, lugar y tiempo. Somos mucho de hábitos, pero también de momentos.

Los proyectos de Pachacámac y Canal N

En torno a los estudios de Pachacámac, ¿cómo contribuirán estas instalaciones a la estrategia comercial?

Hay todo un proyecto de rentabilidad con Pachacámac, el cual no lo estoy liderando. Sin embargo, a través de lo que es América 360, que se encarga de desarrollar propuestas de valor BTL, podemos ofrecer a nuestros anunciantes la realización de presentaciones comerciales, utilizando las instalaciones que tenemos en Pachacámac.

¿Cuánto les aporta Canal N?

Al ser un canal de cable, la estrategia comercial es diferente a la de América Tv, partiendo de variables cualitativas sobre todo. Usamos términos de afinidad; por ejemplo, qué tan afín es un determinado programa con un público en especial. Y si bien Canal N es líder como medio de noticias en cable, este año sí deseamos darle otro matiz, colocando algunos programas que no sean noticiosos, pero sí de entretenimiento. Ahora, tenemos contenidos como Automundo, El Cliente y La Linares, mientras evaluamos otras opciones que pueden ser un programa de modas, arquitectura o gastronomía. Todavía no hay nada confirmado.

¿Cuándo lo definirán?

Todavía evaluamos todas estas opciones, considerando también que el 2026 será un año electoral y a partir del segundo semestre Canal N va a jugar un rol más que clave en ese aspecto. Entonces, tendremos que buscar un equilibrio entre la programación de entretenimiento con la noticiosa y periodística.

¿En cuánto estiman que crecerá la facturación de América TV este año?

Este 2025 proyectamos cerrar con un crecimiento sustancial. No te puedo adelantar si será de uno o dos dígitos, pero sí estimamos tener un aumento importante y sostenible a lo largo del tiempo.

¿Justificado en productos digitales?

Digamos que en robustecer nuestra propuesta de valor, donde si bien es cierto el pilar más importante sigue siendo América Tv, también hay otros en la lista.

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SOBRE EL AUTOR Mayumi García Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.