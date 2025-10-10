El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Jim WATSON / AFP).
Nadie esperaba que el presidente Donald Trump salvara a un país de la crisis financiera. Sin embargo, el 14 de octubre se reunirá con Javier Milei, presidente de Argentina y aliado ideológico, para discutir los detalles de un paquete de rescate.

