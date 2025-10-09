Una paloma blanca vuela desde la ventana del Centro Nobel de la Paz después de que la organización japonesa Nihon Hidankyo fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, en el Instituto Noruego del Nobel en Oslo, Noruega, el 11 de octubre de 2024. (Foto de Thomas Fure / NTB / AFP)
Una paloma blanca vuela desde la ventana del Centro Nobel de la Paz después de que la organización japonesa Nihon Hidankyo fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, en el Instituto Noruego del Nobel en Oslo, Noruega, el 11 de octubre de 2024. (Foto de Thomas Fure / NTB / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Noruega se prepara para las repercusiones del anuncio del premio Nobel de la Paz el viernes, mientras el país nórdico enfrenta una creciente presión de Donald Trump y su administración para que el galardón sea otorgado al mandatario estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR

Homenaje en París a Mario Vargas Llosa, un “hombre excepcional”
Revelarán secreto de “Cien años de soledad”: el libro que Vargas Llosa mantuvo cerrado
Nobel de Física premia a descubridores del efecto túnel cuántico
Nobel de Medicina, “desconectado” en las montañas, se entera de su galardón un día después

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.