Desde la crisis sanitaria, Estados Unidos pasó de US$ 23 trillones a US$ 35 trillones de deuda. Lo puede hacer porque es la moneda reserva del mundo y, mientras no genere inflación (muy importante), imprime y paga, y no hay hoy ninguna otra moneda (ni activo) que pueda ostentar este título. También es cierto que no es posible seguir con ese costo anual y déficit al infinito sin que el mercado tome acción. No es un tema ligero.

Y, como siempre, la tecnología va a seguir cambiando el mundo rápida e impredeciblemente. La semana pasada, la plataforma de lanzamiento SpaceX “atrapó” un cohete propulsor en su vuelta a la Tierra, en un acto que antes se habría creído imposible. La misma semana, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, contaba asombrado cómo xAI (del mismo Elon Musk) diseñó, armó e instaló un superclúster de 100,000 de sus GPU en 19 días, algo que toma más de tres años normalmente. Y, este 2024, el físico peruano Luis Felipe Delgado-Aparicio y un equipo de Princeton Labs lograron otro récord en fusión de plasma, en la búsqueda de energía limpia, abundante y barata para la humanidad.

Todos los avances tienen costos. Uno de los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía, Simon Johnson, dijo que la tecnología ha tenido efectos dolorosos en las personas —”Technology has hurt people”— y que hay que tener mucho cuidado. Conozco empresas de todo tamaño (algunas sin fines de lucro) que están reemplazando puestos de trabajo por aplicaciones con inteligencia artificial (IA).

En Latinoamérica, Nubank, un neobanco que nació hace 11 años, ya es el banco más valioso de la región, al haber superado los US$ 65,000 millones en bolsa gracias a que al inicio hubo presión del público, que pudo contener al lobby de los bancos tradicionales, y un regulador que tuvo que ceder. En retail, Mercado Libre, que empezó en Argentina, sobrepasó los US$ 100,000 millones de valor en bolsa, mientras que las empresas tradicionales se decimaron en valor. NotCo, de Chile, ha transformado la forma en que se pensaba la industria de alimentos vegetarianos y ahora entra a crear aromas con IA. Creo que estas compañías transformacionales tienen en el continente un futuro tremendo.

En el mundo de la biotecnología, la revolución de las drogas GLP-1, que se crearon originalmente para tratar la diabetes tipo 2, han vuelto a la danesa Novo Nordisk la compañía más valiosa de Europa, debido a su uso en Estados Unidos para adelgazar (con resultados bastante interesantes).

Por otro lado, la gigante es vista ahora desde la perspectiva de su poder aplastante y hasta aniquilador de pequeñas y medianas empresas, y empieza a ser tema de agenda en muchos países desarrollados que comienzan a poner sanciones y límites que deberían emparejar la cancha para mejores y más productos.

En el tema político estamos muy mal en toda la región. Pero hay luz. Si Milei tiene éxito en bajar la inflación en Argentina; en controlar la furia desatada por la izquierda, que vivió de parasitar, inflar, corromper y matar la economía; y en encoger el Estado (y, por ende, su corrupción), será un tremendo mensaje para todos los países que tienen elecciones entre el 2025 y el 2026, y que desesperadamente buscan cómo salir de este hueco en el que todos estamos metidos. Chile, Colombia, Perú y Brasil podrían cambiar su rumbo a la vez, en un entorno de precios de commodities altos, y eso sería bueno. En verdad, sería muy bueno.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rojas Administrador de empresas por la Universidad del Pacífico con cursos de especialización en la Universidad de Harvard y el TEC de Monterrey. Socio fundador de CAPIA SAFI. Director independiente de empresas listadas, activista en buenas prácticas de gobierno corporativo, columnista de G de Gestión, inversionista ángel y mentor Endeavor.