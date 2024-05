Como explicó Teresa Mera, viceministra de Comercio Exterior, a Gestión parte de esta decisión del Estado nace porque han visto que es el modelo que se está promoviendo en la región, donde según el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (Cechap) de la Universidad del Pacífico y la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), hay hasta tres países que ya abordan este enfoque de ZEE privadas.

Sin embargo, explica el Cechap a este diario, son mayores los aprendizajes que Perú podría extraer de las ZEE privadas asiáticas, continente donde precisamente llegaría la carga del puerto de Chancay, lugar donde el Mincetur proyecta establecer la primera ZEE privada en Perú.

Expansión en bloques

La AZFA y el Cechap precisan que hay ZEE de gestión privadas en al menos tres países de América Latina: Costa Rica, Colombia y República Dominicana. Como consecuencia, al menos hasta 2022, eran de los países que más zonas francas tenía en la región, a diferencia de Perú.

En Asia, su arraigo es aún más abismal, indica el Cechap. Según información que compartió esta institución con Gestión, hay dos países clave en esta región para analizar: Tailandia y Malasia.

Este último país tiene un “plan maestro industrial” hacia el 2030 que identifica cinco corredores económicos clave en su territorio para promover su participación en el comercio mundial. Una de las piezas para conseguirlo son las ZEE.

También destaca Tailandia, que tiene cuatro parques industriales con la condición de ZEE cercanos a su puerto de Laem Chabang, que vendría a representar lo mismo para este país lo que Chancay es para Perú.

El Cechap explica que la clave de estos espacios en Asia son sus requisitos: tanto la empresa operadora como las instaladas en las ZEE tienen un compromiso de no solo acreditar manejo de infraestructura portuaria, sino que aparte puedan implementar servicios complementarios como luz y agua; y seguridad para incrementar la calidad de la zona franca respecto a un parque industrial tradicional.

“Cuando se habla de que un privado sea operador, debe dar algo adicional a lo que el Estado ofrece, un estándar superior. Por eso allá hacen planes de negocio de cinco años, con inversiones e indicadores, como la tasa de ocupación. Según esos criterios definen su expansión: si están listos para una etapa posterior de habilitación de lotes o no”, explica Omar Narrea, investigador del Cechap, a Gestión.

Para Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, la experiencia asiática podría llevar a repensar, incluso, el modelo de las concesiones en Perú.

“Por ejemplo APM Terminals en el Callao tiene un puerto super operativo, pero con inseguridad y pésimo acceso. Que puedan reinvertir en la ZEE me parece prudente, pero claro: habría que haber un incentivo para el concesionario, no necesariamente tributario. Tampoco es reemplazar la función del Estado. Si han fallado las ZEE en Perú es porque no hay logística y están mal ubicadas”, refiere.

Estos problemas resaltan también en el mismo Chancay. “Se necesita asegurar que existan las conexiones del puerto con las zonas de producción. Falta infraestructura vial que acompañe la magnitud de este puerto y así funcione como un hub en la región”, describe Diego Llosa, Gerente Central de Exportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Se deben trabajar vías alternativas Lima – Chancay – Lima; ampliación del serpentín y/ o variante vías los emprendedores, lo que conlleva inversiones grandes y a mediano plazo, de acuerdo al especialista de ADEX.

En Asia los los Estados también designan ZEE priorizando sectores industriales a promover, con “beneficios extra” para las empresas de dichos rubros que se establezcan por 10 años. Uno de estos sectores en el continente es la industria automotriz.

Para Narrea, lo correcto en el modelo peruano, en parte tomando la experiencia asiática, debería enfocarse en promover el establecimiento de empresas del ‘agro’ o la minería, donde ya tenemos ventajas comparativas. El reto, asegura, es aprovechar las ZEE para potenciar ventajas competitivas: que no sigamos destacando por materia prima, sino que “haya valor agregado”.

Sin embargo, desde Comex Perú no creen que sumar competitividad sea solamente transformar materia prima. “Es una falsa expectativa que tengamos que transformarlos para tener un mayor precio, valor agregado puede ser también llegar más rapido, sobre todo pensando en perecibles. Eso pasará con Chancay. Si en China lo hacen es porque todo para el desarrollo de industrias es subsidiado. Es altamente costoso”, asegura Zacnich.

Punto de partida

La viceministra Mera del Mincetur también reiteró a Gestión que el Gobierno impulsará una ZEE en Chancay. Esta zona franca sería la primera en Perú de gestión privada. En adelante, las nuevas replicarán este modelo administrativo.

Sobre las ocho ZEE ya existentes, de las cuales la mitad están inoperativas, Mera sostuvo que su tránsito será voluntario. “No se busca que las zonas francas actuales cambien su régimen”, dijo.

Al respecto, Narrea comenta que en Asia lo que se hace no es solo entregar la gestión absoluta. “Más allá del dueño, lo relevante son los modelos de negocio a nivel de gerencia y personal capacitado. No puedes depender de un municipio, eso limita. Lo que también se puede hacer es que busquen inversiones privadas para desarrollar etapas posteriores de la ZEE”, explica.

A Zacnich le parece que la posición del Mincetur responde a que reconocen que no pueden retirarle una facultad a los gobiernos regionales.

Luego de Chancay, otra ZEE privada futura podría ser el Parque Industrial de Ancón, intención que tiene el Ministerio de la Producción, como contó Gestión. Sobre ello, Narrea cree que no hay condiciones hoy para imaginarlo.

“Tiene ventajas como el espacio, pero eso no basta para atraer interés. Su logística hoy es mala. Dependerá mucho del éxito de Chancay. Cuando empiece a generar el puerto, podría pensarse en un corredor económico que atraiga demanda en territorios cercanos”, considera.

En Comex Perú, creen que el desarrollo de Chancay está generando mucha expectativa en varios sectores. “Claro que Ancón podría colgarse de su éxito. Ahora, que eso baste para que tenga una ZEE, no creo. Un estudio de factibilidad debe decir si es una zona idónea y saber cuál es su capacidad técnica”, apunta Zacnich.

