La que conectará la Vía Costa Verde con el Óvalo de la Avenida Morales Duárez en el Callao, empalmando con el Puente Santa Rosa y permitiendo un acceso directo al nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta infraestructura -de acuerdo al diseño preliminar- tendrá dos carriles por sentido entre la Costa Verde y el Óvalo Saloom y tres carriles por sentido en sección norte hacia el aeropuerto.

La Vía Expresa Santa Rosa se ejecutará mediante una Oficina de Gestión de Proyectos, PMO Vías, que también está a cargo de la nueva Carretera Central.

“Esta infraestructura tiene como propósito liberar el tráfico futuro en la Avenida Santa Rosa generado por el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto”, explicó a Gestión el gerente Socioambiental de PMO Vías, Marc Chassande-Mottin.

Ya que hoy transitan por esta vía cerca de 20,000 vehículos por día, cifra que se triplicará a 60,000 con el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez . Lo que se busca -con la infraestructura- es que 20,000 vehículos por día transiten en calle y más de 50,000 por el viaducto.

-¿En qué estado se encuentra la obra?-

Actualmente estamos llevando acabo los talleres participativos -vamos por el segundo- que forma parte plan de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) semidetallado, en la que se presentan un avance de los estudios tanto del componente ingeniería como del ambiental para recoger las inquietudes de la población y mejorar el proyecto. De acuerdo al cronogramas de obras, se tiene previsto empezar la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa a fines del 2024 la que durará hasta el 2027.

-Un problema recurrente en Perú es la demora en la entrega de predios, ¿cómo avanzan en este proceso?-

En base a trabajos de campo y documentos legales se han identificado 51 predios afectados, de los cuales 43 son del Estado y 8 de privados. Hemos hecho un diseño geométrico de la vía en la que hemos aprovechado el derecho de vía tomando en cuenta que la Avenida Santa Rosa es bastante ancha, más o menos unos 30 metros, por lo que en relación a los predios, no vamos a desalojar a ninguna familia . En el caso de los predios privados tres son terrenos libres y sin edificaciones mientras que los otros cinco: dos son industriales, otros dos son libres y una es una vivienda temporal.

-¿En caso de los predios del Estado?-

Estamos trabajando de la mano con las alcadías, el Gobierno Regional del Callao y Provías Nacional para hacer esta transferencia interestatal. La idea es mejorar y ver cómo podemos acortar los plazos y -por lo menos- respetar los plazos legales (señalados en el cronograma) que es lo que demora un poco.

-Repecto a la licitación de la obra, ¿se hará este año o el próximo?-

Actualmente -de acuerdo al cronograma del proyecto- se está trabajando en la estrategia de procura, respecto a qué tipo de contrato se va hacer, si va hace un contrato internacional -por ejemplo- FIDIC. La idea es tener una fase de road show, de expresión de interés, en fin, todo el tratamiento de los pliegos de la licitación se hará desde PMO Vías.

.¿Ya hay interés?-

Hay empresas interesadas -incluso- peruanas internacionales ya que es un proyecto bastante grande. A la par se está trabajando en la reubicación de las interferencias, de la mano con entidades como Sedapal, Cálidda y empresas de telecomunicaciones. Como es una obra de un ámbito urbano, hay todas las interferencia que uno se imagina sobre la Avenida Santa Rosa, desde tubos de gas hasta de fibra óptica y de agua potable, entre otras. Se está trabajando con cada una de estas instancias para ver el diseño, cronograma y presupuesto para su reubicación.

-¿Cuáles son los siguientes pasos?-

A la par de la reubicación de las interferencias, vamos hacer todo el proceso de licitación de la obra para contratar a las empresas que van hacer el proyecto. Esta será en el 2024 . Tenemos que contratar a un supervisor de obra, que es muy importante, y también al contratista. Posiblemente la licitación empezará, porque son meses de preparación de oferta, a inicios del 2024 después de todo el procedimiento de selección, de lista corta, de conformación de consorcios internacionales y nacionales.

-¿Este tipo de obras demanda la conformación de consorcios?-

No es obligatorio, pero es una recomendación ya que para este tipo de obras se necesitan empresas fuertes y que tengan la experiencia en obras con una estructura grande ya que es un viaducto de 4 kilómetros a lo que se añade el tratamiento urbano. Uno de los cambios que el PMO ha podido aportar al proyecto, que en preinversión era unicamente el viaducto, es todo el trabajo de urbanismo, integración y encuentros sociales. Hemos incluido una cancha de voleyball que fue un pedido de la población del Callao así como zonas de comercio y más iluminación debajo del viaducto.

-¿Confían en que se cumplirán con los plazos?-

El reto más importante que tenemos -ahora- son las interferencias, ya que no tenemos problemas prediales. Como parte del contrato de Estado a Estado suscrito entre Perú y Francia tenemos un cronograma, un plazo y penalidades. Hasta el momento estamos cumpliendo con los plazos.

-¿Han tenido problemas con algún tipo de intereferencias?-

Tenemos ya todo el diagnóstico de las interferencias, las que ya están mapeadas. Tenemos ya el proyecto de reubicación de todo lo que es telecomunicaciones, ahora estamos trabajando muy fuerte con Sedapal ya que hay colectores y redes principales, que son más difícil de reubicar y con Cálidda ya nos han enviado su diseño y hay un cronograma ya que hay una red de gas que pasa por el Óvalo de La Perla. El tema más crÍtico es con Sedapal ya que son muchas redes y necesitan recursos (para reubicalos).

-¿Estarían interesados en construir el Puente Santa Rosa, que no forma parte del contrato Gobierno a Gobierno? El MTC dijo que está no llegaría al 2025-

La verdad es que el Puente Santa Rosa es una continuidad. Tenemos un contrato Estado a Estado que cubre dos proyectos como es la Vía Expresa Santa Rosa y la nueva Carretera Central, pero como expertos internacionales en la gestión de proyectos, si el Estado peruano nos pide trabajar el Puente Santa Rosa, nosotros podríamos mirarlo, estudiarlo y ver cómo se puede cumplir con esta infraestructura. Estaríamos dispuestos (de desarrollar el Puente Santa Rosa), solo habría que hacer una modificación al contrato Estado a Estado.

-¿Si suma el Puente Santa Rosa al contrato Estado a Estado, se llegaría al 2025?-

No he visto el expediente técnico del Puente Santa Rosa por lo que no podría juzgar o emitir una opinión. Aunque hay otras soluciones también (para conectar al nuevo terminal), ya que se podrían hacer puentes temporales de acceso hasta que se tenga el puente definitivo, por ejemplo.

