-Se anunció la modernización de Corpac. ¿A qué se apunta?

Lo primero que hemos hecho con Corpac es sincerar la situación. Anuncié que iba a haber una modernización de Corpac y se ha procedido a iniciar con ese proceso, con un nuevo presidente del directorio que va a tener un enfoque bastante gerencial para poder destrabar.

-Entiendo que el MEF le asignó poco más de S/ 120 millones a Corpac. Inicialmente habían pedido S/ 200 millones. ¿Qué trabajos se harán?

El nuevo presidente está haciendo esta evaluación. Queremos llegar con los proyectos que se tiene en cartera. En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), se habló sobre los equipos que no se habían comprado. (Eso) se está retomando. Al mismo tiempo, estamos incorporando un enfoque más gerencial, trabajando de la mano con los sindicatos que están en Corpac.

-Ello implica la compra de los equipos para la implementación de la nueva torre de control del AIJCH, ¿pero también se considerará otras adquisiciones para implementaciones que tiene Corpac en aeropuertos regionales?

Están programados, sí, pero además hay algo que tengo que mencionar. A raíz de los hechos que han sucedido en todo este tiempo, ha habido afectaciones a los aeropuertos, tanto concesionados como de administración de Corpac. Estamos preparando un dispositivo normativo para habilitarle los recursos que no estaban programados. Se está cerrando el monto, es algo que estamos discutiendo con el MEF para incluir aeropuertos regionales.

-Se mencionó que desde el 1 de abril comenzará operaciones de la nueva torre de control y nueva pista de aterrizaje en el AIJCH, pero inicialmente estaba previsto para el 30 de enero. ¿Qué pasa si no se cumple tampoco lo de abril?

Iniciamos esta primera etapa de sinceramiento de cronogramas casi entre diciembre y enero, con el equipo de Corpac y con las diferentes áreas se llegó a estas fechas. Vamos a hacer lo imposible para cumplirlas. Además, vamos a hacer uso de la pista desde el 1 de abril. Esto no acarrea ningún perjuicio al Estado, LAP ha sido muy concreto en que no va a hacer ningún cobro adicional porque se encuentra dentro de los márgenes y estamos abocados a llegar a esa fecha. En caso existiese alguna contingencia que no se haya previsto, lo corregiremos, aceleraremos y comunicaremos.

-Dijo que el proyecto puente Santa Rosa, que se conectará con el AIJCH, será por Obras por Impuestos (OxI). ¿Están evaluando más alternativas?

El puente Santa Rosa es prioritario para el MTC porque es necesario para la puesta en operación de todo el aeropuerto ampliado, la inversión desplegada en el AIJCH sin Santa Rosa no queda completa. Es por eso que, previa evaluación técnica, con cronogramas en mano, contemplamos la decisión de lanzarlo como OxI. Ello ha sido, y quiero ser bien enfática, histórico, porque en este ministerio no se hacían OxI.

-¿Ya hay interesados?

Tenemos ya la expresión de interés de la empresa Urbi para el puente Santa Rosa. Entonces, vamos a cerrar los cronogramas con el MEF, porque hay procedimientos de capacidad presupuestal, temas administrativos y presupuestales.

-¿Cuáles son los pasos que debe seguir? No sé si está declarado de interés porque tiene que entrar en la cartera de ProInversión.

Sí, y tenemos que tramitar la capacidad presupuestal. Hay una serie de trámites: el informe previo de Contraloría, informes jurídicos, es una tramitología.

-El MEF también pasa por ahí…

Sí, pero vamos a coordinar con el MEF. Tenemos todo el apoyo, confían también en esta alternativa que hemos escogido y con eso esperamos reducir riesgos.

-En modalidad OxI, ¿confirmado que sí llegamos al 2025?

Llegamos al 2025. Vamos a ver los cronogramas. En caso haya alguna contingencia en su momento, también comunicaremos oportunamente, siempre con la transparencia debida.

-Sobre el AIJCH, ¿el compromiso es llegar también en enero del 2025 o hay una posibilidad de reevaluar cronogramas?

El concesionario nos ha comentado que está avanzando, yo misma he podido ver cómo se está avanzando con el terminal de pasajeros, que es un proyecto que impacta directamente a la economía.

¿Qué pasa con el Aeropuerto Internacional de Chinchero?

-En el caso de Chinchero, ¿cuáles son los avances?

Lo bueno de Chinchero es que tiene un procedimiento fast track, totalmente distinto a las Asociación Público Privadas (APP) o a las obras públicas. Entonces, por ejemplo, ya se avanzó con los diseños. No es que tenemos que esperar todos los diseños completos para esperar la obra. Por eso, estamos dentro de los tiempos en Chinchero y esperamos tenerlo en el 2025 operando.

-¿Ya está el diseño conceptual de Chinchero? ¿Ya se entregó?

Están en elaboración y aprobación. Son varios diseños, pero decía, no es que se tenga que esperar a tener todos para poder avanzar la obra.

-Al cierre del año, ¿cuál sería el avance que se alcanzará?

Sobre las obras del terminal de pasajeros, tendríamos en el 2024 un avance ya del 80%. Y para agosto de este año el inicio de la pista de aterrizaje y la torre de control.

-Eso es la construcción de infraestructura, porque la operatividad viene con un tercero. ¿Se está viendo la concesión?

Hemos tenido reuniones con ProInversión, ha sido uno de los temas que hemos conversado y sí está contemplado ir avanzando. En la medida que el proyecto avanza, tenemos también que avanzar con la concesión de la operación.

-¿Cuándo debería estar por lo menos en agenda la concesión?

Este año. No tengo ahora el cronograma exacto de ProInversión, pero es este año. Me atrevería a decir que es el segundo semestre, para poder estructurarlo.

¿Habrá un tercer grupo de aeropuertos adjudicados?

-El aeropuerto de Jaén está en mantenimiento constante. ¿Habrá una decisión de rehabilitación de la pista?

Está la decisión. Lo que se tiene que hacer es correr con los tiempos y cronogramas. Pero sí, está dentro de la cartera de inversiones del ministerio.

-¿Se ha vuelto a pensar en adjudicar un tercer grupo de aeropuertos? Jaén era parte de ese grupo.

Tenemos que ir paso a paso. Tenemos una cartera grande ya con Proinversión. Creo que podría ser para el siguiente año, lo estamos evaluando. Pero va a depender de la situación fiscal que tenemos. Hemos visto con Proinversión primero avanzar con Huancayo – Huacavelica, Anillo Vial Periférico, las bandas, la de 4G, las bandas AWS.

-Le consultaba por el aeropuerto de Jaén porque estaba con problemas...

Ya los solucionamos, se intervino con Corpac. Las lluvias no han estado ayudando mucho, sin embargo, está dentro de la inversión. Sí hay un proyecto programado, y vamos a correr con los tiempos.

-Porque lo que nos decían es que hay presupuesto para mantenimiento, pero no para rehabilitación...

Eso se trata de Corpac, pero la Aeronáutica Civil sí tiene un proyecto de inversión para Jaén.