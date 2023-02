El concesionario del aeropuerto capitalino se alista -además- a desarrollar más de 30 procesos para definir a los operadores de los servicios que albergará la “ciudad aeropuerto” que estará lista desde enero 2025.

Salmón asegura que no se pedirá “ninguna” compensación por la demora en el inicio de operación de la torre de control y segunda pista de aterrizaje para el 1 de abril y que se presentará una modificatoria al plan maestro en diciembre de este año.

¿En qué estado se encuentra la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez?

La ampliación va muy bien. El último martes (7 de febrero) hicimos la entrega formal de la nueva torre de control a Corpac y de la (nueva) pista que también esta lista. Lo que hemos acordado con el Estado, específicamente con el MTC, es que la puesta en operación de la torre y la pista se efectúe el 1 de abril. Esto dentro de un marco de colaboración con Corpac que se da desde hace mucho tiempo. En la construcción del terminal estamos a un 24% de avance, aproximadamente. Vamos -creo- a un buen ritmo. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que (el nuevo) terminal entre en operación en enero 2025, que es nuestro compromiso de acuerdo al contrato de concesión por lo que estamos enfocados en eso. Para que tengas una magnitud, tenemos aproximadamente 3,000 trabajadores diarios en el aeropuerto.

¿Cuál es la meta de avance de obras para este año?

Mire, en términos de porcentaje te engañaría ahora. Lo que si te puede decir es que proyectamos para julio-agosto de este año, todo lo que es obras civiles, es decir, acero y cemento prácticamente haya culminado. Vamos a iniciar hacia el segundo semestre de este año, en todo lo que es la estructura de los muros cortina. Vamos a comenzar también con algunos acabados, entre otros. El avance en concreto -claro el avance total es 24%- es de 76%.

¿Qué se espera tener listo a fines del 2023?

Para fines de este año vas a ver el edificio del terminal levantado, sin ningún problema. Recuerde que tenemos que poner el terminal en operación en enero 2025. Para poder poner en operación al terminal hay todo un proceso previo de pruebas, es decir, testear los sistemas de manera individual y en conjunto, colocar gente para que simulen ser pasajeros y si pensamos que el terminal tiene que estar abierto en enero del 2025, esas pruebas van a comenzar alrededor de junio del 2024 . Para ese momento, el terminal debe tener algunas áreas ya operativas con sistemas casi completos.

El menor avance de inversiones lo registró el aeropuerto Jorge Chávez de acuerdo a Ositran. Solo le ha reconocido inversiones por US$ 356 millones, un 20.5% de los US$ 2,261 millones comprometidos. ¿A qué se debe ello?

Hay un proceso de reconocimiento de inversiones de Ositran que es un proceso burocrático que toma un tiempo y el monto que reconoce siempre tiene un retraso como consecuencia de la demora burocrática. Lo que hemos invertido hasta la fecha, ya va a sumar casi US$ 450 - US$ 500 millones solamente en este proyecto, y tenemos aproximadamente unos US$ 1,500 millones más que invertir hasta el momento de la apertura del terminal. El proyecto total va ser US$ 2,000 millones , un proyecto importantísimo y eso es a todo costo. Estoy hablando de costo de construcción; servicios de ingeniería, es decir, de todo lo que nos cuesta a nosotros, a LAP como inversionista, montar el terminal y ponerlo en operación, con todas las contrataciones que tenemos que hacer.

Plan maestro y capacidad

Si bien quedo sentado por ustedes y el MTC que se hará un único terminal de pasajeros, en el acta suscrita en abril 2022 se les da la posibilidad de presentar el plan maestro del aeropuerto a más tardar el 31 de diciembre de 2023 para revisión

Lo que esa acta indicaba primero, una serie de beneficios para el Estado. Entre ellas, por ejemplo, se reconocía que el Estado no había logrado poner en operación el puente Santa Rosa, que debió estar operativo en julio del 2021, y se permitió que este en operación para enero 2025. Sobre el particular, LAP no ha reclamado nada y no va a reclamar nada. También se aceptó que Corpac no estuviese listo en ese momento. Corpac debido contar con todos los sistemas listos (para la torre) en junio de 2021 y tampoco lo estuvo y aceptamos que estuviera listo para enero 2023, además de ello se estableció que LAP presentaría los documentos, para aprobación de la autoridad, para ver si íbamos a uno o dos terminales. Sobre ese punto la autoridad dijo que no, por lo que vamos a seguir ampliando el terminal bajo el concepto del terminal único. Lo siguiente que queda es presentar un documento de planificación . Este es un documento que presentan todos los aeropuertos del mundo, cada cinco años, para poder mostrar a la autoridad cómo este aeropuerto se va ir ampliando, de acuerdo a determinados supuestos de tráfico, de demanda, de actividades adicionales.

¿Se va a presentar este año?

Justamente, estamos presentando el plan maestro en diciembre de este año y ese plan maestro lo que te va a dar es el programa de desarrollo del aeropuerto a partir del 2025 en adelante . Es la planificación. Es decir, tienes un terreno equis y tienes determinadas infraestructuras, lo que se tiene que poner en el plan que, de acuerdo a la demanda, por ejemplo, vas a tener dos hangares más, estimas que los va a ubicar en un determinado punto. Eso es un plan maestro, es un documento de planificación, que puede ser modificado/adecuado cada cinco años y lo vas actualizando de acuerdo a como el mercado vaya funcionando. Ese plan no va a condicionar lo que ya estamos haciendo porque ya está contratado, estamos ya con todos los diseños listos y está en ejecución.

Existe el temor de las aerolíneas, no tanto por el tema dual, que ya quedo sentado que se hará un solo terminal, sino en la capacidad: que esta (la nueva terminal) sea de menor capacidad. ¿Existe fundamento para ello?

Me sorprende el tema de las aerolíneas porque el terminal se diseña de acuerdo a estándares de IATA y el contrato dice que el terminal tiene que cumplir con determinado nivel de servicio regido por IATA, que es el nivel de servicio óptimo que lo establece IATA, -valga la redundancia- en un manual de diseño de aeropuertos. Ese manual indica que la capacidad del aeropuerto tiene que ser lo suficiente para atender la demanda en un momento determinado, con determinadas facilidades. El contrato lo que nos manda es mantener el nivel del servicio, no nos manda un número fijo de pasajeros. Con lo cual, si la demanda termina siendo mucho mayor a la proyectada, LAP tiene que tomar las medidas necesarias para siempre mantener la infraestructura dentro del nivel de servicio requerido por el manual de IATA y eso significará ampliar la capacidad de determinadas zonas, ampliar el chek in, por ejemplo, o entrar a un proceso de facilitación de sistemas.

Se proyectaba que el nuevo terminal sea para 37 millones de pasajeros

Eso no dice el contrato. No menciona número de pasajero. Donde estaba mencionado el número de pasajeros era en el plan maestro, la que se basa en una proyección estimada. Lo que señalaba el plan maestro (aprobado el 2018) es que se estimaba 37 millones de pasajeros hasta el 2041. Eso es lo que dice el plan maestro hasta el momento. En el nuevo plan maestro que presentaremos ahora, mostraremos cuál es la demanda estimada que tendremos en este momento hasta el año 2041 y de acuerdo a eso, el plan maestro demostrará que la infraestructura se va adecuando a ese crecimiento para siempre atender a los pasajeros con el nivel de servicio que establece el contrato de concesión.

En una reunión sostenida con las aerolíneas, LAP detalló para el 2025 se entregará un terminal con capacidad para 30 millones de pasajeros y 12 meses después llegará a tener una capacidad para 40 millones de pasajeros, pero la ministra -en su última declaración de enero- menciona que la nueva terminal recibirá a 30 millones. ¿Cuál es el dato real?

Estamos hablando de capacidad, no demanda. Son dos conceptos distintos. La capacidad estimada del aeropuerto, que vamos abrir el 2025, es de 30 millones de pasajeros y la capacidad proyectada -porque vamos a continuar construyendo- que pensamos tener a final del 2025 e inicios de 2026 es de casi 40 millones de pasajeros, para una demanda estimada al 2025 de, aproximadamente 27 millones de pasajeros, que es la demanda que teníamos el año pasado, antes de la situación que estamos viviendo ahora. Ellos (las aerolíneas) no tienen por qué tener temor porque el contrato manda nivel de servicio y eso es lo que verifica Ositran .

Compensación

En la segunda acta suscrita este año -en enero 2023 con el MTC- si bien renuncian a la posibilidad de exigir una indemnización económica por la demora del inicio de operaciones de la nueva pista y torra (ahora para 1 de abril) ¿van a pedir otro tipo de compensación?

En ningún momento hemos solicitado algún tipo de compensación por la demora de Corpac. No hemos mandado ninguna carta pidiendo un resarcimiento económico ni al MTC ni a Corpac. Esa noticia no sabemos de dónde salió y esa cifra de US$ 400 millones, menos. No sé quién se la inventó. Lo que estamos haciendo es un seguimiento al proceso de Corpac, la que sabíamos que venía demorada por los temas de la propia coyuntura. Lo nuestro es operar un aeropuerto, no es entrar a una controversia con el Estado . Queremos operar lo más pronto posible porque la manera de recuperar la inversión es operando. No lo vamos hacer con un juicio o con un proceso contra el Estado que puede demorar entre 5 o 10 años.

¿Pero están analizando otro tipo de compensación, por ejemplo, más años de concesión?

Tampoco. Ahí también quiero aclarar. Los 10 años que le otorgaron a LAP como período de extensión de su contrato de concesión es una consecuencia directa de una cláusula del contrato de concesión que lo que decía es que, si el Estado se demora en entregar los terrenos para poder construir la segunda pista, la compensación es el mismo tiempo de demora. En ese momento, cuando firmamos la adenda 7, el periodo de demora del Estado era de 12 años. LAP aceptó 10 años . Esta demora de Corpac y esta operación (prevista ahora para) el 1 de abril no gatilla ningún derecho para LAP de exigir un periodo adicional de concesión.

¿Y otro tipo de compensación?

Ninguna. Nosotros somo bien claros. No vamos a reclamar. Queremos que opere (la torre).

Puente Santa Rosa

Respecto al Puente Santa Rosa, si bien la primera acta (del año pasado) se indica que tampoco van a exigir una compensación hasta junio 2025 en caso de demora (tiene que estar operativa en enero 2025). Si pasado esa fecha y el puente todavía no ha sido entregado, ¿solicitarán una compensación?

En este momento es muy prematuro decir si vamos a reclamar o no. Lo que estamos haciendo en este momento es estar muy cerca del Estado para entender cuál es el proceso de la construcción de ese puente. En qué estado se encuentra. Lo último que sabemos es que la bueno pro se tiene que entregarla por estos días y esperamos que asi lo hagan, porque evidentemente es un acceso primordial al aeropuerto . Primero pensamos que sí va estar. Segundo, sino está en la fecha, queremos entender cuál es el impacto en la demora, si es una demora de una semana, de un mes o de 10 años.

¿Cuál es el plan B si es que esta infraestructura no llega a tiempo?

Estamos trabajando en planes alternativos para justamente ver como solucionamos ese tema, ya que el Estado tiene la titularidad del acceso. No depende de nosotros. Es una obra pública manejado por Provias. Una obra pública que desde la adenda 7 quedo claro que ese puente debió estar listo en determinado tiempo y no estuvo listo.

Nos puede dar detalles de este plan alternativo en caso la infraestructura no esté a tiempo

Estamos trabajando internamente en muchísimas opciones y alternativas, las queremos conversar con el MTC.

¿Cuál sería el impacto de que no esté a tiempo el puente Santa Rosa?

Que habría que buscar alguna otra forma de ingresar al nuevo terminal .

¿Han conversado con el MTC la posibilidad de un segundo puente como es el puente de la Av. Aeropuerto?

Se lo hemos planteado , hay una posibilidad de un segundo puente, sí . Les hemos lanzado ideas. Les hemos hecho algún tipo de diseño a mano alzada como alternativas porque entendemos que tenemos que darle opciones al Estado.

¿Han tenido respuesta de la nueva gestión sobre esta posibilidad?

Ninguna respuesta todavía . No he tenido oportunidad de conversar sobre el tema con la nueva ministra aún. Las conversaciones que hemos tenido con la nueva administración se han centrado básicamente en el tema de la entrega y operación de la nueva torre de control. El tema del puente esperamos abordarlo después. Ellos también iban a presentarnos algo.

¿Qué va a pasar después del 2025 con el terminal actual?

La expectativa nuestra es usarla para servicios conexos de aeronavegación. Eventualmente usar un área o varias áreas de ella para lo que son vuelos de aeronaves privados, otra parte probablemente para carga y otra parte tenemos que ver de qué manera la comercializamos bajo un esquema más de retail. Es importante poder distinguir: cuando hablamos de terminal, hablamos del edificio del terminal, porque la plataforma que rodea al terminal se va seguir usando para parqueo de aeronaves.

Ciudad aeropuerto

¿Cómo avanza la construcción de la ciudad aeropuerto? Se tenía previsto lanzar el proceso para seleccionar a los operadores que invertirá, diseñará, construirá y operará los hoteles.

Estamos lanzando el proceso en estos días para la construcción de dos hoteles. Hemos tenido conversaciones con varios grupos hoteleros que van a presentar una oferta, una idea de diseño y un concepto y ahí veremos cual presenta la mejor opción . Tenemos la ilusión de que uno de esos hoteles pueda estar en operación al mismo tiempo que el terminal, es decir, el 2025. Es un reto enorme. Lo que vas a ver es -probablemente- durante el 2024 es la construcción del terminal y también la de alguna infraestructura que podamos a ver colocado bajo este concepto de ciudad aeropuerto.

En el caso de los hoteles, ¿con quiénes son las conversaciones?

No te puedo dar detalles, pero te puedo adelantar que son grupos que tienen experiencia operando hoteles en la región. Esperamos que presenten sus ofertas. El objetivo nuestro es entregar este año la concesión del hotel, que va a estar ubicado en la ciudad aeropuerto, y este año también tener definido a todos los operadores de retail que van a estar ubicados dentro del terminal. Llamamos retail a tiendas de ropa, restaurantes, servicios, todo aquello que conceptualizamos tiene que estar operando dentro del terminal a partir del año 2025. Esos van a hacer entregado en concesión este año. Este año estamos lanzando entre 30 a 25 concursos .

¿Nos puede dar detalles de los operadores interesados?

Hay operadores locales muy interesados, hay operadores con experiencia internacional muy importante que están también muy interesados, incluso nos han estado visitando en la obra para tener una idea de las dimensiones. Estamos buscando operadores de primer nivel y con experiencia en aeropuertos.

¿Qué más se piensa implementar?

Hay todo un desarrollo de la zona que puede ser hoteles, retails, centro de convenciones, centros de carga, la parte interior hangares, una zona logística, algunos almacenes con acceso directo a plataforma asi como almacenes de segunda línea sin acceso a plataforma aeronáutica, oficinas también, es decir, todo un concepto. Nuestra idea es entregar un negocio consolidado al Estado para cuando termine la concesión.

Juan José Salmón: Este año se va a invertir alrededor de US$ 550 millones. (Foto: LAP)

Inversiones

¿Cuánto se va a invertir este año?

Este año se viene un monto fuerte, alrededor de US$ 550 millones . Este es un año en la que estamos en el pico de la construcción y en los acabados.

Este año obtuvo un crédito sindicado de siete bancos

Nosotros obtuvimos un crédito por US$ 450 millones en plena pandemia, con lo cual hemos financiado las obras que se han realizado hasta el momento. Este año hemos cerrado un segundo crédito por US$ 1,250 millones con un sindicato de bancos y con eso lo que estamos haciendo es pagando el préstamo de US$ 450 millones y teniendo la disponibilidad de efectivo suficiente para poder llevar adelante el proceso y también hay un compromiso de los accionistas de poner equity para culminar las obras. Hay un compromiso de Fraport y del Banco Mundial en el proyecto. Sin el compromiso de los accionistas, no nos hubieran prestado el dinero.

¿Están pensando solicitar más préstamos hasta el 2025?

No, con el préstamo que hemos obtenido y con lo que aportarán los accionistas es suficiente para llevar adelante el proceso de construcción y poder culminar la obra sin ningún problema. No te pude dar o decir cuánto aportarán los inversionistas. Estamos tranquilos. Financieramente estamos solidos para poder continuar las obras, terminarla y abrirla y continuar operando .

Marcas

En octubre del año pasado, LAP sumó cuatro marcas: Eskina Power; Hösėgw; Sissai Jewelry y Patapampa. ¿Se espera sumar nuevas marcas este año?

No , porque recuerde que estamos operando un terminal hasta el año 2025. Tenemos en realidad todos los espacios cubiertos. Hemos extendido los contratos a todos los operadores comerciales hasta el 2025 . En realidad, no tiene sentido sacar un concurso en este momento porque invertir en un local nuevo para transformarlo y operar solamente dos años, económicamente es inviable. Este año lo que si estamos haciendo es sacar a concurso los distintos restaurantes, tiendas de retail y servicios, que tendrá el nuevo terminal para prepararnos, ya que la intención nuestra es que -a mediados del 2024- esos nuevos operadores estén listos para poder instalar y acondicionar sus tiendas y entrar en operación en enero de 2025.

Además, el 2021, suscribieron un acuerdo con Lagardere Travel por 13 años para el arribo de las tiendas Aelia duty free. ¿Cómo será su participación en el nuevo terminal?

Ellos son los únicos que tienen garantizada su operación en el nuevo terminal . Lo hicimos porque es la tienda ancla del centro comercial denominado área comercial del terminal. Con ellos también estamos trabajando ideas de diseño y nos están ayudando en este proceso para saber cuál es la mejor manera de implementar las tiendas dentro del terminal.

¿Se tiene previsto la presencia de otro duty free?

No, solo operará un duty free y lo interesante de ello es que ellos están bastante abocados en promocionar la venta de productos locales. Han desarrollado marcas y empaques muy interesantes de pequeños productores de cacao y chocolate, además están trabajando temas con textiles locales. Es parte de lo que le hemos pedido a ellos. Son muy buenos partners en los temas de sostenibilidad que tenemos en el aeropuerto. Todos los futuros contratos que firmemos hacia adelante tienen un componente de sostenibilidad.

Operatividad de pistas y torre

Respecto a las nuevas infraestructuras, ¿las dos pistas de aterrizaje van a funcionar de forma simultánea?

Desde el punto de viste geométrico de operación de las pistas y por las distancias, tienen capacidad para poder operar aterrizajes y despegues de manera simultánea. Aunque llegar a esa simultaneidad de vuelos va ser un proceso. Vamos hacer el primer aeropuerto del Perú operando con pistas simultáneas. Corpac tiene que terminar de entrenar a sus controladores para que eso ocurra, pero el diseño permite esa operación.

Inicialmente se tenía previsto mantener la actual pista este año, ¿porque se ha aplazado al 2025?

El proyecto inicial era que inaugurábamos la pista nueva y cerramos la pista actual para su mantenimiento. Eso significaba mayor tiempo de desplazamiento para las aeronaves por el uso de la nueva pista, es cierto. Ante ello, recibimos una comunicación a través de la DGAC que nos trasladó la preocupación de las aerolíneas, por lo que conversamos con ellos y aceptamos que el mantenimiento de la actual pista sea el 2025 cuando se habrá el nuevo terminal, con lo que cual el impacto que temían las aerolíneas desaparece. Ese es nuestro plan actual.

¿Podrá aguanta la pista actual hasta el 2025 sin mantenimiento?

Sin problema. Hemos hecho todos los estudios necesarios que lo validan. Esperaría que el uso simultáneo de las pistas se empiece a dar antes del 2025. Corpac puede ir probando sus procedimientos para ir manejando esos vuelos simultáneos, pero depende de la capacitación del personal de Corpac.

¿Qué pasará si para el 1 de abril no está listo Corpac para el inicio de operaciones de la pista y la torre?

Actualmente, Corpac podría operar la torre ya que tiene todos los sistemas necesarios. Como comentó su gerente general la semana pasada, el único sistema que les está faltando para operar es el de meteorología lo que sabemos que ya llegó y estamos en coordinaciones con ellos para poder instalarlo y comenzar a operar. El resto de sistemas que no lograron comprar, dijo su gerente, que lo van a comprar a lo largo de este año. En la nueva torre ya están las computadoras, las estaciones de trabajo, en concreto se está replicando perfectamente lo que hay en la torre actual. No debería demorar.

Juan José Salmón: Esperaría que el uso simultáneo de las pistas se empiece a dar antes del 2025. Foto: GEC

Llegada de pasajeros

La situación social y política que atraviesa el país está teniendo un impacto en la operación actual del terminal limeño ¿se prevé la llegada de menos pasajeros?

Antes de esta coyuntura nuestra proyección era de 23.5 millones de pasajeros para este año. El año pasado llegamos a 18.6 millones de pasajeros. Estamos en este momento corriendo números y simulaciones para ver qué número de pasajers podrían arribar. Confiamos que esta situación va a terminar pronto y que vamos a recuperar los pasajeros que no pudieron venir en los primeros meses del año. La proyección para este año la mantenemos en 23.5 millones de pasajeros .

¿Se prevé la llegada de más líneas aéreas a Perú? La última que llegó fue Volaris

Estamos viajando permanentemente a una serie de ferias para promover el país como destino y los servicios que brindamos. Este año tenemos una actividad muy fuerte porque estamos promoviendo una nueva infraestructura de mayor capacidad, por lo que queremos a atraer a un mayor número de aerolíneas. Ese tema de marketing va a empezar recién ahora, ya que el primer viaje va ser en marzo a una serie de ferias. Lo que estamos viendo es que las aerolíneas se están recuperando de la pandemia. El mercado está muy movido. Lo que marca esto es que la región sigue siendo interesante y se va a seguir volando y que hay inversionistas que quieren seguir consolidándose. Respecto al número de destino y vuelos, se va a mantener igual.